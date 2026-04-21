No bajar la guardia frente al dengue

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que la región centroamericana enfrenta este año un repunte sostenido de casos de dengue, y que Honduras figura como uno de los países más impactados por la enfermedad.

El informe establece que la región centroamericana sumaba 9,024 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 13 (del 29 de marzo al 4 de abril). Del total de casos, Panamá con 2,525 casos se colocaba en el primer lugar de los países con mayor afectación, seguido de Honduras con 2,284 casos.

Aunque hasta la fecha no se reportan muertes asociadas al dengue, las autoridades sanitarias advierten que el incremento de casos y la presencia de cuadros graves podrían generar complicaciones si no se fortalecen las medidas de control.

El dengue sigue siendo uno de los principales males de la salud en Honduras a pesar de lo cual no se han logrado establecer estrategias sostenidas en el tiempo que permitan minimizar el impacto que año con año causan a la salud de las personas y el sistema sanitario.

Para romper el ciclo de epidemias anuales, Honduras necesita transitar hacia una estrategia sostenida que implica campañas de concientización durante los doce meses del año.

Es importante también que los presupuestos de salud para las actividades preventivas de esta y muchas otras enfermedades se sostengan a lo largo del tiempo ya que está comprobado que para el país siempre será más rentable invertir en la eliminación del vector que en el tratamiento de un paciente grave.

El llamado siempre es a no bajar la guardia y a nunca olvidar que el dengue es una enfermedad letal que ya le ha arrebatado la vida a miles a lo largo de las décadas y que frenar su avance es una responsabilidad compartida del Gobierno y la población.