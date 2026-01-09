La abusiva gestión de Luis Redondo

Su paso por el Congreso Nacional será recordado como el más nefasto de la historia hondureña desde el retorno a la democracia. Los abusos en su gestión comenzaron a gestarse desde su imposición a patadas como presidente de ese poder del Estado y evidenciado por su incapacidad para gestionar una legislación armónica.

Los abusos del congresista son innumerables, pero destacan el manejo abusivo y autoritario de las pocas sesiones que se realizaron a lo largo de su gestión, el manejo abusivo de los presupuestos y los subsidios a los congresistas afines; y la utilización de medios de comunicación y redes sociales afines para descalificar a miembros de la oposición política.

Para nadie es desconocido que trató de descarrilar el proceso electoral, desconociendo en todo momento la institucionalidad electoral y abrogándose gestiones que no le corresponden, llegando, incluso, a desconocer la declaratoria de las elecciones generales del 30 de noviembre anterior, en las que el pueblo de Cortés, departamento por el cual corría por una diputación, le dio la espalda y lo relegó a una posición que le dejó fuera de la lista de diputados electos.

Mandó a sus asesores a realizar un análisis jurídico de ese proceso, con el fin de declarar la nulidad del proceso y, según él, proceder al escrutinio de las más de 19,000 actas de las Juntas Receptoras de Votos.

Su abusiva gestión lo llevó a convocar ayer a la Comisión Permanente a conocer los resultados de ese informe y a los colectivos de Libre “a defender la voluntad popular” en los bajos del Palacio Legislativo, donde, en un confuso hecho, se lanzó un artefacto explosivo que impactó en la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El clamor de que la Fiscalía actúe y proceda a investigar y castigar todas y cada una de estas anomalías crece en la sociedad.