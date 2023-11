¡Gracias, mil gracias a todos!

Sí. Mil gracias a todos y a todas los que hicieron posible una de las fiestas deportivas más importantes que se realizan en Honduras anualmente: la Vuelta Ciclística EL HERALDO.

Gracias a cada uno de los deportistas que desde diversas regiones del país y desde fuera de las fronteras patrias llegaron a Tegucigalpa con varias metas en sus mentes y corazones: demostrar las habilidades y destrezas en este deporte, buscar la recompensa del podio, mejorar sus tiempos de las carreras anteriores, para incursionar en el ciclismo, o, lo más importante, para reafirmar el sentimiento solidario de Diario EL HERALDO y de cada uno de los deportistas para con el Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, la institución educativa con más de 50 años de prestar servicios educativos a las personas con capacidades especiales en 17 municipios de 8 departamentos del país, que este año fue la beneficiada con esta actividad.

Gracias a cada uno de los patrocinadores, los que nos acompañan desde nuestra primera edición el 7 de octubre de 2012, y todos aquellos que a lo largo del tiempo se han unido a esta actividad y sin quienes no nos hubiera sido posible hacer de esta actividad la más importante de su tipo en nuestro país.

Gracias a los cuerpos de Seguridad, a las autoridades Municipales y de Tránsito, a la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Verde, al Sistema 911, y a todos aquellos que si bien no mencionamos acá por cuestiones de espacio, trabajaron arduamente para garantizar la seguridad del evento. No dudamos que sin su apoyo, este torneo no se hubiera podido llevar a cabo.

Gracias también a todos nuestros compañeros de Diario EL HERALDO, que no desmayaron y cuidaron cada uno de los detalles para garantizar el éxito de nuestra jornada deportiva.

Infinitas gracias a todos y a todas, les esperamos el año próximo para escribir juntos una nueva historia.