El IHSS sigue en cuidados intensivos

A las noticias de casi todos los días relacionadas con la falta de medicamentos e insumos, el mal estado de los equipos médicos y la mala atención de parte de algún personal del centro asistencial hacia los pacientes, se suma una más: la falta de médicos especialistas.

Si bien esta podría ser la situación de cualquier hospital del sistema sanitario público de Honduras, en esta ocasión se trata del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sistema al cual cotizan mensualmente 800,000 trabajadores, con un universo de derechohabientes de aproximadamente 1.8 millones de personas.

Si bien una de las primeras acciones del gobierno del presidente Nasry Asfura fue la de declarar, en marzo pasado, el estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con el objetivo de garantizar la atención de los pacientes asegurados y enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud, la situación muy poco ha cambiado.

Una de las acciones que se anunciaron entonces era la de agilizar la contratación de personal especializado y una gestión eficiente de servicios subrogados que permitieran atender de forma inmediata las necesidades más urgentes del sistema de salud; pero no se ha avanzado en nada, o casi nada, en relación con ese tema.

Sin embargo, esta semana se conoció que el IHSS solo cuenta con un cardiólogo, el cual no se da abasto para atender la alta demanda de pacientes. Pero también que faltan oftalmólogos, nefrólogos, urólogos y endocrinólogos, entre muchas otras especialidades.

A pesar de que la crisis del IHSS no es nueva, es poco lo que se hace para buscar revertir la situación que golpea con fuerza a los derechohabientes, quienes cumplen con pagar puntualmente sus cotizaciones y esperan pacientemente que el Estado demuestre con acciones concretas que la salud de su población es, verdaderamente, una prioridad nacional.