Todo cheque... ¿para quién?

En Honduras, la corrupción no es un accidente aislado, sino una arquitectura sostenida en prácticas que se repiten. Cambian los gobiernos, y con ellos los colores partidarios, pero los mecanismos persisten. La impunidad opera como un sistema de autoprotección, donde la aplicación de la justicia suele verse condicionada por cálculos ajenos al interés público.

El caso Sedesol encaja en ese patrón de desgaste institucional. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal y activó el discurso de depuración y rendición de cuentas. No obstante, las medidas judiciales adoptadas permiten que los imputados enfrenten el proceso desde su casa, bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En un país donde la cárcel ha sido utilizada como condena anticipada contra sectores vulnerables, esta diferencia de trato no pasa desapercibida para la ciudadanía.

Más allá de la legalidad de las medidas -que corresponde valorar en sede judicial- el mensaje que proyecta el sistema es preocupante. Cuando quienes han ejercido poder político pueden litigar por condiciones de mayor privilegio, la percepción pública tiende a interpretar el proceso como una administración del escándalo, más que como una respuesta efectiva frente a posibles hechos de corrupción.

Este escenario alimenta una sospecha recurrente en la historia reciente del país: la existencia de arreglos tácitos que permiten que las consecuencias penales sean negociables. No se trata de afirmar responsabilidades, sino de reconocer que el sistema ha mostrado una capacidad persistente para amortiguar el impacto judicial sobre las élites, independientemente del partido al que pertenezcan.

Las medidas sustitutivas, aplicadas de manera selectiva, refuerzan la idea de que existen dos varas para medir el acceso a la justicia. Bajo esta lógica, algunos imputados enfrentan el proceso desde la privación de libertad, en contraste con otros que lo hacen desde su domicilio, amparados en garantías que, aunque legales, no se aplican de forma equitativa. Esta asimetría no es menor: profundiza la percepción de que la justicia es más severa con quienes menos poder tienen.

Defenderse en libertad es un derecho reconocido por la ley, pero su uso reiterado en casos de alto impacto obliga a una reflexión institucional más amplia. No se trata de anticipar culpabilidades ni de desconocer garantías, sino de preguntarse qué revela este patrón sobre el funcionamiento real del sistema de justicia y su capacidad para responder con igualdad ante la ley.

Los hechos investigados

-según lo expuesto por el MP- involucran presuntos delitos de fraude y el uso irregular de fondos públicos destinados a programas sociales. Recursos que, de comprobarse los ilícitos, debían atender necesidades urgentes de poblaciones vulnerables. El proceso judicial apenas comienza y será en los tribunales donde se determinen responsabilidades. Sin embargo, la forma en que se administra el proceso ya tiene efectos directos en la credibilidad institucional.

Al tiempo que las audiencias se reprograman y el expediente avanza con lentitud, la ciudadanía observa con escepticismo. No por falta de fe en la ley, sino por la experiencia acumulada de procesos que se diluyen en el tiempo, donde las responsabilidades se fragmentan y el costo político termina siendo menor que el daño social causado.

En Honduras, la corrupción no solo se combate en los juzgados; también se reproduce o se frena en las señales que envía el sistema. Cuando esas señales transmiten indulgencia selectiva, la impunidad se normaliza; no por una decisión individual, sino por la suma de prácticas institucionales que terminan protegiendo al poder.

Y mientras el proceso sigue su curso, la ciudadanía permanece fuera: sin los fondos prometidos, sin respuestas claras y con la sensación de que, una vez más, la justicia avanza con lentitud cuando se acerca a quienes siempre han sabido moverse dentro del sistema. Porque el mayor riesgo no es un caso en particular, sino que el país vuelva a acostumbrarse a que todo pase y nada cambie