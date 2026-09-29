Tegucigalpa 2050: La ciudad que nos debemos

La tragedia de la capital hondureña no es la falta de diagnósticos, sino la amnesia institucional y la ausencia de continuidad. La primera vez que esta ciudad intentó ordenarse fue en 1847 —cuando la capital aún era Comayagua— y ya se debatía dónde no construir debido a las crecidas del Río Grande. Hoy, 178 años después, seguimos discutiendo lo mismo, pero con 1.5 millones de personas habitando sobre zonas de alto riesgo vulnerables al clima y a la topografía.

Tegucigalpa celebra hoy 448 años de historia atrapada en un nudo ciego. La matemática del caos diario no miente: la red vial de nuestra capital fue diseñada para soportar 250 mil vehículos, pero hoy soporta a más de 900 mil automóviles y motocicletas, 2,300 buses urbanos y 8,500 taxis que intentan mover a medio millón de usuarios al día. El resultado es el colapso absoluto de 101 puntos críticos de tráfico en la metrópoli, donde las 25 intervenciones actuales de la alcaldía apenas funcionan como un paliativo temporal sobre una herida estructural.

Alcanzamos el año 2026 cuadruplicando esa cifra crítica, dependiendo de la misma infraestructura hídrica de los años 70 y registrando que el 85% de los desplazamientos diarios se realizan en vehículo privado o motocicleta. Peor aún, datos de la propia Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) revelan que entre 2020 y 2025 se otorgaron más de 400 permisos para construcciones verticales en sectores donde el suministro de agua potable es intermitente. Se priorizó el crecimiento hacia arriba sin resolver la infraestructura del suelo.

En 1950, la ciudad albergaba apenas a 50 mil habitantes. El Plan Regulador de 1954 proyectó una urbe para 250 mil personas sobre el valle. Posteriormente, en 1978, el Plan de Desarrollo Metropolitano lanzó una advertencia clara: si superábamos los 400 mil habitantes sin construir nuevas represas y sin un sistema de transporte masivo, Tegucigalpa se volvería inviable.

Pensar en Tegucigalpa hacia el año 2050 no es un ejercicio de urbanismo futurista ni de maquetas de ciencia ficción; es el deber moral de saldar tres deudas básicas con la ciudadanía: Seguridad hídrica y alcantarillado: Los embalses Los Laureles y La Concepción se diseñaron para atender a 300 mil personas y hoy deben abastecer a 1.5 millones, operando apenas al 30% de su capacidad durante los meses de verano. No existe desarrollo urbano ni verticalidad sostenible sin agua. La meta hacia 2050 requiere la construcción inmediata de represas medianas en el corredor Guacerique, la instalación obligatoria de plantas de tratamiento de agua y alcantarillado sanitario en todo edificio nuevo, y la aprobación de una ley municipal para la cosecha de agua de lluvia. Sin infraestructura sanitaria e hídrica real, cualquier obra física es simple maquillaje.

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Movilidad humana y transporte masivo: Tegucigalpa ostenta el triste récord de ser la única capital centroamericana sin un sistema operativo de transporte masivo como BRT, metro o teleférico, mientras las ruinas abandonadas del Trans-450 se erigen como un monumento a la improvisación. La reestructuración vial debe priorizar un sistema integrado de teleférico que conecte El Picacho, el Centro Histórico, la UNAH y Loarque, la implementación de un carril de bus rápido (BRT) eficiente sobre el Anillo Periférico y la edificación de al menos 200 kilómetros de aceras accesibles. El éxito de una ciudad no se mide por la cantidad de vehículos que logra mover, sino por la seguridad con la que un niño puede caminar a su escuela.

Mitigación de riesgos y saneamiento ambiental: El 60% de las emergencias capitalinas durante la temporada de lluvias ocurre en viviendas asentadas en zonas de riesgo no mitigable. Rellenar quebradas de forma clandestina sigue provocando tragedias previsibles. Ciudades con topografía similar, como Medellín, lograron transformar 20 de sus quebradas en parques lineales, reduciendo el riesgo de desastre en un 70%. Cauces como La Orejona, El Sapo, La Leona y el Río Chiquito deben convertirse en un parque metropolitano y un eje de saneamiento, dejando de ser los colectores de basura y aguas negras de la ciudad.

Un centro histórico reducido a fachadas fotogénicas durante el día es un casco urbano sin vida. Si para el año 2050 no logramos consolidar al menos 10 mil soluciones de vivienda, la presencia de dos campus universitarios y una oferta comercial y cultural nocturna entre el Parque Central, el Palacio Legislativo y el barrio La Leona, el centro continuará siendo un espacio despoblado e inseguro al caer la tarde.

Tegucigalpa no va a colapsar en el año 2050. Ya colapsó. Lo que decidamos ejecutar en los próximos cinco años —cada permiso de construcción que se firme, cada metro de acera que se exija, cada quebrada que se respete y cada tubería que se instale— definirá si reconstruimos la capital o si continuaremos administrando el caos de forma indefinida. No necesitamos una ciudad más grande; necesitamos una que finalmente funcione.