Prisma del desarrollo y la economía de colores (2/2)

Además de la economía verde, azul, naranja, se cuenta también con el aporte de las economías amarilla, blanca, plateada, violeta, negra, marrón, y quizás otras aún no visualizadas o en proceso de aparición.

La complejidad económica y del propio talento humano han llevado a abordar la sostenibilidad, innovación, inclusión, transformación digital y transición energética hacia otras prácticas “cromáticas” como las siguientes:

Economía Amarilla: La Ciencia y la Tecnología de Vanguardia. Se centra en la tecnología, la ciencia y la innovación digital como ejes centrales del incremento de la productividad. Significado Profundo: Simboliza la energía del sol y el conocimiento que ilumina el progreso técnico. Pone a la inteligencia artificial, la automatización y la soberanía tecnológica en el centro del bienestar social. Sentido Práctico: Inversión en centros de investigación y desarrollo (I+D), desarrollo de semiconductores, biotecnología médica y la digitalización de procesos industriales (Industria 4.0).Economía Blanca: El Sector de la Salud y el Cuidado Humano. La economía blanca se refiere al sector de la salud, la asistencia médica y las industrias farmacéuticas y de bienestar. Significado Profundo: Sitúa la vida y la resiliencia biológica del ser humano como el activo más valioso de una nación. Una sociedad enferma no puede ser económicamente viable. Sentido Práctico: Hospitales, telemedicina, producción de vacunas, desarrollo de dispositivos médicos y políticas de prevención pública. Su importancia quedó críticamente demostrada durante las crisis sanitarias globales.Economía Violeta: Equidad de Género y Economía del Cuidado. La economía violeta se enfoca en la disminución de la brecha de género y la cuantificación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, tradicionalmente realizado por mujeres. Significado Profundo: Justicia social y visibilización de la infraestructura invisible que sostiene al mundo. Propone que el cuidado de niños, ancianos y del hogar sean pilares económicos que deben medirse e integrarse en el PIB. Sentido Práctico: Políticas de licencias parentales compartidas, creación de sistemas nacionales de cuidado, equidad salarial y fomento del liderazgo femenino en corporaciones.Economía Plateada (Silver Economy): El Mercado de la Longevidad. Dirigida a satisfacer las necesidades y demandas de los adultos mayores de 50 o 60 años, impulsada por el envejecimiento demográfico global. Significado Profundo: Transforma el envejecimiento de una supuesta “carga social” en una oportunidad de mercado y de participación. Valora la experiencia y el poder adquisitivo de la tercera edad. Sentido Práctico: Viviendas adaptadas (cohousing), turismo para la tercera edad, servicios de asistencia personalizados, robótica de acompañamiento y productos financieros específicos para el retiro activo.

Economía Negra y Marrón: Los Modelos a Superar. En este espectro cromático, existen dos colores que representan lo que la humanidad busca transformar. Economía Marrón: Basada en la quema de combustibles fósiles y la explotación lineal de recursos. Es el modelo tradicional que genera alta contaminación y destrucción ecológica. Economía Negra: Se refiere a las actividades ilegales e informales (narcotráfico, contrabando, lavado de dinero). Su análisis práctico busca la seguridad y la restitución del tejido social.

Una conclusión rápida puede ser la búsqueda inteligente de la coexistencia y potenciamiento mutuo para el Desarrollo. Un proyecto de turismo sostenible en una comunidad costera puede combinar la economía azul (protección del mar), la economía naranja (artesanías y gastronomía local) y la economía violeta (liderazgo de mujeres locales). El objetivo final es “pintar” la economía, transformando la fría y hueca ciencia económica en un lienzo “vivo” y equitativo.