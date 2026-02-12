Minerales en Honduras

En el nuevo orden mundial que está emergiendo, los minerales seguirán desempeñando un papel fundamental para el desarrollo de las naciones ricas, porque los nuevos avances tecnológicos están ligados a una mayor demanda de materias como el cobre, el litio y el níquel.

Según el diario mexicano El Economista: “Litio, cobre, níquel y otros insumos se convirtieron en la base del nuevo ciclo tecnológico por tres fuerzas que se retroalimentan: la electrificación (vehículos, redes, almacenamiento), la digitalización de la economía y el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial”.

En Honduras las reservas minerales no explotadas son dominadas por metales preciosos y metales base: existen importantes recursos auríferos (proyectos con estimaciones recientes de recursos) y yacimientos de plata, zinc y plomo; además hay presencia significativa de antimonio, hierro, bauxita, manganeso y cromita, mientras que níquel y mercurio suelen aparecer en menor abundancia o apenas como trazas.

Sin embargo, las cifras públicas sobre “reservas no explotadas” son fragmentarias y dependen de estudios técnicos (recursos vs. reservas) y de la viabilidad económica; asimismo, el marco regulatorio y las restricciones ambientales -incluyendo la suspensión de permisos para minería a cielo abierto en años recientes- limitan la transformación de esos recursos en producción.

Las mayores reservas de minerales no explotados corresponden al oro, la plata y el zinc, seguidos de una existencia moderada de plomo, antimonio y hierro, mientras que la dotación de cobre y níquel son muy bajas.

A su vez, tanto las tierras raras, como el litio y el cobalto, están prácticamente ausentes, o bien son no significativos, por lo que haría falta mayor investigación para tratar de ubicar los mismos.

Existen algunas técnicas para evitar la explotación de minerales a cielo abierto, mediante varias alternativas complementarias tales como la minería subterránea (técnicas como tajeo, corte y relleno o hundimiento por rodaje) que reducen la huella superficial y la deforestación; la lixiviación in situ o solución controlada es factible para ciertos minerales y evita grandes cortas aunque requiere estrictos controles ambientales; la reprocesación de relaves y escombros permite recuperar metales perdidos en pasadas explotaciones y disminuir pasivos ambientales; la valorización secundaria -reciclaje urbano y recuperación de metales de chatarra electrónica, baterías y residuos industriales- transforma fuentes ya extraídas en material útil; la concentración y el beneficiado local (producción de concentrados) y la industrialización a valor agregado (fundición, refinación, manufactura) generan empleo y reducen la presión por nueva extracción; y la formalización y tecnificación de la pequeña minería -con métodos sin mercurio, uso de gravedad y fundición segura- mejora rendimientos y reduce impactos sociales y ambientales.

Para que estas opciones funcionen se necesitan marcos regulatorios claros, exigencia de estudios de impacto y monitoreo, incentivos para invertir en tecnologías de menor impacto, programas de capacitación y financiamiento, y mecanismos de participación y consulta comunitaria; además, hay que evitar prácticas químicas peligrosas a pequeña escala (mercurio, cianuro) salvo en operaciones controladas y reguladas por especialistas.