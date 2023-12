¿Quién está en medio de la lucha entre la izquierda y la derecha? La respuesta en sencilla, el pueblo. Las personas que únicamente quieren trabajar para llevar sustentos a sus hogares, la gente que desea que hayan medicamentos en los hospitales, los que con mucho sacrificio compran los materiales para que sus hijos vayan a la escuela, los que desean poder tener un trabajo estable y con una remuneración digna, los que quieren llegar a su casa sin el temor de ser robados, las mujeres que desean vivir sin el miedo de ser acosadas, los jóvenes que desean centros de recreación óptimos y dignos para practicar algún deporte o tocar algún instrumento musical, el campesino que desea vender sus cosechas a un precio digno, la mamá o el papá que sufre todos los días porque sus hijos se han ido a los Estados Unidos porque no encontraban oportunidades.

Sí, ambos modelos económicos políticos y sociales, en teoría, tienen la solución de todos los males que agobian a nuestro país, pero, la realidad es otra, la persona que anda cortando leña para encender el fogón antes de las 6:00 AM, no le interesa saber si Milei era de izquierda o derecha, desea saber cuándo harán la carretera que hace meses prometieron que iba a comunicar su pueblo con su aldea, estas son las realidades que imperan en Honduras, mientras nos desgastamos en eventos de hoteles lujosos y terminamos la reunión donde solucionamos todo, pero no llegamos a nada, la realidad que abate este país sigue intacta. No pretendo ser crítico de los esfuerzos que muchos hacen, pero estamos claros que no son suficientes.

Si bien, la lucha es partidista para las contiendas electorales, el conflicto se vuelve ideológico, pero en el fondo, se vuelve residual, porque la gente termina escogiendo al menos peor, no al que profese las teorías de Marx, Smith o Engels. Este es el triste hueco donde estamos estancados hace muchos años.

Es deber de todos dar una continuidad efectiva, ser exigentes con la corporación municipal, el gobernador, diputado, con el presidente, hay que elevar el debate político, deben darnos soluciones factibles y alcanzables y para eso necesitan gobernar con gente capaz, que conozca los problemas y sepa cómo solucionar, porque mientras seguimos en los foros hablando del triunfo de la izquierda y la derecha, en Honduras, en tierra adentro, la gente sigue ahorrando para el coyote. Demos soluciones materiales, no ideológicas.