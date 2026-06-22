La gravedad de los precios

La economía hondureña parece haber derogado las leyes fundamentales de la física. Mientras que en el mundo real todo cuerpo que sube termina regresando al suelo, en el mercado nacional los precios operan bajo una lógica de levitación permanente. La reciente rebaja en los combustibles -un alivio técnico para el Estado y para quienes poseen vehículo propio- se estrella contra la realidad del ciudadano común: un muro de especulación, indolencia y ausencia de control.

Existe una asimetría perversa en la estructura de nuestros precios. Cuando el barril de petróleo sube, la respuesta del mercado es inmediata: en cuestión de horas, el transporte, la logística y, por ende, los productos de la canasta básica incrementan sus precios bajo la premisa del “ajuste necesario”. El combustible, nos dicen, es el motor que mueve al país y cualquier incremento debe trasladarse al consumidor final. Sin embargo, cuando la tendencia se revierte y el combustible baja, la economía parece quedar atrapada en una inercia inexplicable. Los precios, una vez instalados en la cima, deciden quedarse allí, desafiando cualquier lógica de mercado.

Este fenómeno no es un accidente; es una forma de explotación silenciosa que perpetúa el empobrecimiento. La explicación de que los costos operativos o la reposición de inventarios impiden una reducción inmediata suena a burla cuando se contrasta con la rapidez con la que se trasladan las alzas. En Honduras, lo que sube rara vez baja. Mientras tanto, el trabajador, el desempleado y las familias que apenas logran cubrir sus necesidades básicas quedan atrapados en un sistema donde los ajustes siempre se mueven en una sola dirección.

Lo que presenciamos no es únicamente una distorsión del mercado, sino una profunda ausencia de responsabilidad social. La rebaja de lempiras en el diésel, el queroseno y la gasolina es estéril si el plato de comida del hondureño no refleja esa disminución. Si el combustible es el insumo que encarece la vida, su reducción debería traducirse en un alivio tangible para el poder adquisitivo de la población.

La próxima semana, el marcador de las gasolineras mostrará números más amigables, una pequeña concesión técnica que apenas disimula la asfixia cotidiana. En la práctica, ese alivio llegará a cuentagotas a los hogares, donde el impacto de la rebaja será, como tantas veces, invisible. Existe un abismo entre lo que se anuncia con optimismo desde un despacho gubernamental y lo que se vive con angustia en las filas del mercado o en el ajetreo de una terminal de buses.

Al final, este ciclo no es solo una cuestión de aritmética financiera, sino una tragedia de ética social. En Honduras, la única ley que parece cumplirse con exactitud es la del más fuerte, aquella que permite que unos pocos preserven sus márgenes de ganancia mientras la mayoría carga con el peso de la incertidumbre. Mientras los números en las bombas de gasolina descienden, la esperanza de una vida digna sigue siendo el único insumo que, por más que lo intentemos, parece no encontrar nunca su punto de equilibrio.