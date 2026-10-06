La encrucijada de la integración: del sueño de Esquipulas a la trampa de la inercia

Los principios fundacionales que dieron vida a los Acuerdos de Esquipulas no surgieron del azar ni de la comodidad burocrática, sino de la urgencia histórica de acallar el estruendo de las armas e iniciar una era de paz, democracia y desarrollo en una Centroamérica destrozada. Bajo ese impulso vital nació en 1991 el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como el foro deliberativo llamado a encarnar la voluntad soberana de nuestros pueblos. Hoy, tras más de tres décadas de andadura institucional, resulta ineludible contrastar las promesas originarias con los magros resultados que la ciudadanía observa desde la cotidianidad.

Un examen equilibrado de la trayectoria del PARLACEN revela una innegable dimensión positiva que sus defensores reivindican con justicia. Se trata del único espacio permanente en la región donde coinciden e interactúan más de medio centenar de fuerzas políticas de diverso signo ideológico, facilitando un diálogo plural y constante. A través de la aprobación de más de 1,800 resoluciones, el organismo ha procurado tejer consensos en ámbitos estratégicos como la seguridad comunitaria, la armonización educativa, los intercambios comerciales y la diplomacia parlamentaria ante bloques como la Unión Europea, sustentado además por la legitimidad democrática que otorga la elección directa de sus curules en la mayoría de sus Estados miembros.

Sin embargo, estos valiosos esfuerzos políticos y conceptuales naufragan de forma sistemática en el mar de sus limitaciones operativas. La falencia principal del PARLACEN reside en su incapacidad jurídica para emitir dictámenes de cumplimiento obligatorio: al ser un ente meramente consultivo, sus resoluciones quedan relegadas a simples recomendaciones que las asambleas nacionales archivan sin repercusión práctica. Esta inoperancia convierte las iniciativas integradoras en ejercicios retóricos que no logran traducirse en leyes comunitarias aplicables a la realidad diaria de los ciudadanos.

El costo económico de sostener esta burocracia agrava aún más la frustración social en un istmo golpeado por profundas brechas socioeconómicas. Entre asignaciones presupuestarias, dietas y viáticos, sostener las retribuciones y planillas de nuestra representación política exige un desembolso continuo que supera los dos millones de dólares mensuales para la región. Este esfuerzo financiero representa una asignación exorbitante que bien podría destinarse a la construcción de escuelas, el abastecimiento de medicinas en hospitales públicos o el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en las comunidades más vulnerables.

La herida más profunda en la credibilidad del foro no es, con todo, su ineficacia técnica, sino la grave distorsión de su reserva ética. El ingreso automático de expresidentes y exvicepresidentes al término de sus mandatos, combinado con una inmunidad diplomática de amplio espectro, ha transformado al PARLACEN —a ojos del ciudadano común— en un escudo de impunidad para actores políticos cuestionados o bajo investigación judicial. Un organismo concebido para representar la dignidad del istmo no puede subsistir bajo la sospecha sistemática de servir como refugio frente a la acción de la justicia ordinaria.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Al contemplar el espejo del Parlamento Europeo, la brecha de madurez institucional se vuelve insoslayable. Mientras la Eurocámara representa a 450 millones de ciudadanos operando como un colegislador pleno que aprueba leyes vinculantes y fiscaliza un presupuesto comunitario multimillonario, el PARLACEN administra recursos extraídos de erarios nacionales golpeados para representar a 60 millones de personas, pero carece por completo de potestades presupuestarias o legislativas sobre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El éxito europeo no obedeció a la magia, sino a la voluntad de sus naciones para construir una arquitectura comunitaria sólida, respaldada por un ejecutivo fuerte como la Comisión Europea y un Tribunal de Justicia acatado sin vacilaciones. En contraste, el PARLACEN navega en la soledad de un ecosistema regional fragmentado, donde la Corte Centroamericana de Justicia adolece de una jurisdicción obligatoria plena y las decisiones de integración se diluyen ante las resistencias de las cancillerías locales.

Esta asimetría responde a barreras profundas: un celo acendrado por la soberanía nacional, históricos diferendos fronterizos y una insuperable desconfianza mutua entre los gobiernos de la región. Mientras que en Europa los Estados comprendieron que ceder parcelas de soberanía fortalece la influencia colectiva en el tablero global, en Centroamérica los congresos locales rechazan cualquier subordinación jurídica a un legislativo supranacional, prefiriendo la comodidad del aislamiento soberano antes que la potencia de la unión comunitaria.

Como consecuencia de este desgaste, la tendencia imperante en el istmo ya no es el fortalecimiento, sino el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad común. Estados con posturas históricas como Costa Rica y Belice rehusaron siempre integrarse al fórum; naciones como El Salvador impulsaron reformas e itinerarios jurídicos para concretar su desvinculación denunciando el gasto ineficiente, mientras que en Honduras, Guatemala y Nicaragua ganan fuerza los debates legislativos para romper con el compromiso parlamentario regional.

Desvincularse unilateralmente de un tratado internacional no es un trámite sencillo ni inmediato; exige complejos procesos constitucionales internos, el voto de las asambleas nacionales y un periodo de transición regulado por la Convención de Viena que puede extenderse por años. No obstante, la vía del abandono tampoco resuelve el problema de fondo: la fragmentación no hace a nuestros países más fuertes ni más prósperos, sino más vulnerables ante los embates de la economía global, el crimen transnacional y el cambio climático.

Centroamérica no puede permitirse el lujo de permanecer atrapada en este dilema estéril entre la inercia ineficaz y el desmantelamiento resignado. Si el PARLACEN ha de salvarse institucionalmente, se requiere una reingeniería profunda y sin concesiones: la eliminación definitiva de la incorporación automática de exmandatarios, el levantamiento ágil del fuero ante procesos penales y el otorgamiento paulatino de competencias vinculantes en materias técnicas, arancelarias y ambientales donde la región necesita una sola voz.

Hacemos un llamado vehemente y urgente a los mandatarios y líderes de la región que hoy tienen en sus manos el rumbo de nuestras naciones: ha llegado la hora de actuar como verdaderos nacionalistas y patriotas centroamericanos. Ser patriota en el siglo XXI no consiste en atrincherarse tras las fronteras trazadas en el siglo XIX ni en malgastar recursos vitales en discursos vacíos, sino en tener la grandeza histórica y la valentía política de canalizar cada dólar hacia el bienestar social y ceder parcelas de poder para hacer realidad la integración total de nuestras naciones en beneficio de sus pueblos.