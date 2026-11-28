Hay una involución silenciosa en nuestra región. No se mide en el producto interno bruto ni aparece en los informes oficiales, pero se percibe en cada campaña: hemos dejado de exigir respuestas serias a problemas serios. Preferimos la solución fácil, la frase contundente, el eslogan que cabe en una valla publicitaria, aunque no resuelva nada.

Los problemas complejos no se resuelven con atajos. La inseguridad no desaparece aumentando las penas cada vez que un crimen indigna a la opinión pública; eso es populismo penal, y sus resultados están a la vista: cárceles saturadas, un sistema de justicia desbordado y delitos que siguen ocurriendo. La migración, que ningún país del mundo ha logrado resolver por completo, tampoco se detiene con discursos de mano dura ni con promesas de empleo inmediato. Y la pobreza no se erradica por decreto.

Cada uno de estos fenómenos tiene un origen y unas causas que casi nadie se detiene a estudiar. Además, no afectan a todos por igual. Las estadísticas pueden mostrar un promedio alentador mientras, en una misma ciudad, conviven realidades opuestas. Lo que para un sector es una cifra, para otro es su vida diaria; los problemas golpean con distinta fuerza a cada estrato social.

Por eso resulta preocupante escuchar a políticos que presumen de ser "pragmáticos" frente a temas que exigen conocimiento. En lugar de parecer prácticos, exhiben su ignorancia, porque se limitan a repetir discursos importados de otras naciones, sin entender el contexto del que provienen ni la realidad a la que pretenden aplicarlos.

El verdadero peligro está en el efecto que producen. Buena parte de la ciudadanía escucha la promesa de erradicar la corrupción, el crimen y la pobreza, y la compra con entusiasmo. Esa emoción pronto se convierte en decepción, y en el siguiente proceso electoral el mismo ciudadano vuelve a comprar el mismo discurso, ahora en boca de otro candidato. El ciclo se repite y nada cambia.

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El reto es tecnificar la política. Es raro encontrar un diputado que domine con profesionalismo el trabajo legislativo, y más escaso aún es encontrar a uno que maneje con rigor los temas jurídicos, penales, sociales y económicos. Muchos llegan a ocupar una curul porque llenaron las ciudades de publicidad, no por su preparación; basta escucharlos hablar para notar lo poco que conocen. Y son ellos quienes deciden en nombre del pueblo.

Como sociedad, debemos aprender a identificar las falacias narrativas de quienes se venden como la solución. Porque quien no es solución termina siendo parte del problema, y el costo de esa equivocación lo pagamos todos.