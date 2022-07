El Estado masacrado

Cuando el Estado dilata acciones en seguridad se convierte en cómplice de la violencia y el delito.

Hace décadas, los gobiernos han dejado una deuda de sangre y dolor en la población, al incumplir con sus deberes frente a la criminalidad, dándole la ventaja de la impunidad para teñir de rojo el territorio nacional.

A todos los actores políticos que cruzaron el umbral presidencial, les faltó firmeza y determinación para enfrentar la delincuencia. Ningún gobierno fue capaz de tomar definiciones y se escondieron detrás de los discursos vacíos de la «seguridad ciudadana», demostrando sus falencias y sus equívocos que terminaron por desnudar su falta de convicción para actuar contra el delito.

Por ese “mérito”, el Índice de Criminalidad por país 2022, Numbeo —la base de datos más grande del globo— coloca a Honduras como el quinto país más violento del mundo, solo detrás de Venezuela, Nueva Guinea, Afganistán y Sur África, dando a conocer que nuestro país es de las regiones más peligrosas y con violencia cada vez más elevada en contra de los ciudadanos.

Esto nos aplasta en el abismo de los derechos humanos, donde son negados en lo más fundamental para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias; por ello, los Estados tienen la obligación de proteger íntegramente el derecho de la vida.

Eso no tiene ninguna importancia para las autoridades de la nación, porque en lo que va del año ya suman veintisiete masacres, pasando por las revueltas provocadas que se da en las cárceles donde todos los crímenes quedan en el pozo de la impunidad.

Pero mientras cada día se registran hechos delictivos, el gobierno no tiene ni la convicción ni el carácter para enfrentar la delincuencia, instaurando así, una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas, si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a enfrentar la actual crisis de seguridad en el país. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, hasta llegar a niveles escandalosos, donde se vea arrinconada la misma clase política, creando una anarquía social y socavando la misma democracia.

La presidenta Castro hizo el lanzamiento de una policía comunitaria para combatir la delincuencia en el país, por lo tanto, el gobierno debe comprometerse a utilizar todos los medios persuasivos y afirmar que la violencia no será tolerada.

Ya no se «puede vivir» con esa mancha ensangrentada en la agenda nacional que se desarrolla y estimula cuando las condiciones externas son propicias. Cuando individuos encuentran que la violencia les da poder, les genera ganancias en las sombras impunes de una justicia lerda, plantea al criminal como un facilísimo modo de vida, sumergido en la vorágine de los altos niveles de corrupción.

Esta violencia e inseguridad ya no es atribuible a los gobiernos anteriores que son culpables del crecimiento, porque ya no podemos seguir culpando a esos fantasmas que mal gobernaron el país. Hay que empezar a gobernar sin tregua a ningún delito.

Hay que repensar la seguridad, examinar si las tácticas están mal planteadas, o si las instituciones comisionadas de enfrentar el crimen carecen de confianza, y de paso considerar como garante del crimen, el periodismo amarillista y las redes sociales que alimentan el miedo.

Todo esto de manera sistemática nos acribilla de terror, es decir, sin estrategias de mano dura en la lucha contra el crimen y sin ninguna política de bienestar social.

Es fundamental y serio este desafío para Honduras, en su empeño por trazar un camino más eficiente en la lucha contra el crimen, con nuevos sistemas de seguridad, medidas preventivas, programas de rehabilitación y formación profesional, así como programas de lucha contra la pobreza. ¿O nos quedaremos callados observando cómo se desangra el Estado de derecho? Lo dudo.