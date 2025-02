El alegrón de pobre: explicado

1

Hay una frase que se usa de manera cotidiana y podría apostar que usted la ha escuchado en más de una ocasión: “alegrón de pobre”. Esta se dice cuando una alegría es pasajera, cuando algo bueno nos había pasado y se esfuma. Me parece curiosísimo que en el “Diccionario de americanismos” para Honduras aparezca como sinónimo de uso, “alegrón de burro”, yo no lo había escuchado de esa manera, ¿y usted?

2

Y para seguir en la sección de los diccionarios, en el “Diccionario de la lengua española” la palabra “alegrón”, así a secas, se define como una “alegría intensa y repentina”, es decir, que la diferencia entre “alegría” y “alegrón” es la manera con la que se vive y que surge de repente, no la duración. En el “Diccionario histórico”, tanto en la versión de 1933 a 1936, como de 1960 a 1996, hay ejemplos que así lo acreditan, sin embargo, la segunda acepción de ese mismo Diccionario hace referencia a una “llamarada de poca duración, como la que hacen los sarmientos”. No estamos seguros, pero podría haber un desplazamiento semántico (de significados) en ambas acepciones. También hay que pensar que “repentino”, aunque no implica necesariamente “breve”, sí es posible hacer una relación entre ambos conceptos.

3

Ya yendo al plano de nuestra cultura, esta frase para mí tiene unas connotaciones interesantísimas de analizar. Implica que la alegría del pobre no puede ser permanente. Y es claro que no se habla aquí de un oráculo que condene a toda una población a la tristeza (si pensamos en el antónimo más inmediato), sin embargo, creo que sí tiene un impacto simbólico en las personas. También se puede inferir de la frase que en la pobreza nada más hay alegrones, porque es tanto el drama que se vive alrededor, que las alegrías duran poco. Eso sí, quizá sean más intensas, “el pobre se conforma con poco”, he escuchado yo por allí, no sé si a modo de expresión personal o como una frase extendida en la población.

4

La pobreza no tendría por qué ser una división, pero evidentemente lo es: hay división material y simbólica. Y aquí parece que se divide la alegría de la tristeza. Y pensar en este tema y en esta frase, me dejó la idea de que la alegría está centrada únicamente en lo material. Y no, no quiero romantizar la pobreza ni hacerme aquí el espiritual, es solamente que me parece interesante que la sociedad que hemos constituido tenga tanto foco en esta división. No quiero ser extremo, pero es casi como si habláramos de dos tipos de personas en una historia de ciencia ficción.

5

No es que decir esta frase esté mal, en la mayoría de los casos se usa en contextos muy diversos que no necesariamente aluden a la pobreza, pero el valor simbólico y todas las implicaciones culturales y representaciones sociales y mentales están allí. Es claro que no somos culpables de usarla o algo parecido. Sin embargo, es importante detenerse a pensar en por qué es tan aceptada y nos parece tan lógico que las alegrías en la pobreza sean pasajeras.

6

De hecho, “alegrón de pobre” está muy extendida incluso en los medios de comunicación, para transmitir de manera coloquial noticias que reflejan lo efímero de lo bueno. Esta no es la única, también hay otras expresiones que reflejan esta división y sobre todo la posición que se les da a las personas en la sociedad, porque “tanto tienes tanto vales”.