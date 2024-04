Colombia, ¿base operativa de Hezbolá en América Latina?

Según Le Point, e l narcotráfico también cumple un papel crucial en la financiación de Hezbolá. Este medio no descarta que la cocaína colombiana sea una fuente de ingresos importante para la organización, enviando las drogas a Europa y América del Norte ocultas en cajas de frutas o incluso convertidas en carbón vegetal. El uso del envío de drogas para destruir al degenerado Occidente ya fue parte de la guerra de Cuba y otros países, como Venezuela, implicados descaradamente en el narcotráfico, con estos fines “revolucionarios”.

Este artículo coincide con varias acusaciones procedentes de Estados Unidos, en el sentido de que la presencia de Hezbolá viene de lejos y va a más. El senador republicano Marco Rubio fue uno de los que encabezó el tema durante la última sesión del subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quien además de señalar los casos de terrorismo en la zona en aumento, advirtió de los lazos entre estas organizaciones extranjeras y los grupos criminales transnacionales, que facilitan la formación de redes y la perpetración de posteriores atentados. Explicó que parte de su operación consiste en conseguir dinero externo y enviarlo a los líderes terroristas en cada país, puntualizando el caso de Chile como una de las naciones del continente en las que la situación es más alarmante.

También el Departamento de Estado estadounidense manifestó recientemente su gran preocupación ante la creciente presencia del grupo terrorista chií libanés Hezbolá en América Latina y la falta de medidas efectivas para poner fin a sus operaciones en la región. En la misma línea, el subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Mark Wells, coincidió en que “estamos muy preocupados por las operaciones de Hezbolá en toda la región, así como en Chile” pero objetó que “el presidente Boric ha sido un firme defensor de los derechos humanos en todo el mundo” y “tiene una población musulmana bastante numerosa que se pronuncia sobre temas relacionados con Israel”.

Estas graves acusaciones contra Colombia y Chile coinciden en el tiempo en que la Justicia argentina ha confirmado que el ataque contra la Embajada de Israel en el país -en marzo de 1992- y la detonación de una bomba en la sede de la AMIA -en julio de 1994-, “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán, siendo ambos atentados ejecutados por Hezbolá y considerándose el segundo, por tanto, un crimen de “lesa humanidad”.

Por ahora, el gobierno colombiano, que al día de hoy no ha condenado el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre contra Israel, no ha reaccionado oficialmente a estas acusaciones de Le Point y su presidente, Gustavo Petro, tampoco se ha referido al asunto. Petro es uno de los mayores detractores de Israel en la escena latinoamericana país al que considera un “Estado terrorista y asesino”, y ha amenazado con romper relaciones con este país si no se declara un alto fuego incondicional en la franja de Gaza. <br />



