Bosnia y Herzegovina, elecciones en sus horas más críticas

La actual configuración territorial de Bosnia y Herzegovina fue fruto de los famosos Acuerdos de Dayton, auspiciados por la administración norteamericana bajo el mandato del presidente de Bill Clinton, en noviembre de 1995, tras la larga guerra civil bosnia, y los mismos pergeñaban a este país en un complejo entramado territorial y político. A los serbobosnios se les asignaba el 49% del territorio en la entidad política que había sido creada durante el conflicto a sangre y fuego, la República Srpska, y a los bosnios (musulmanes y croatas) se les adjudicaba la Federación de Bosnia y Herzegovina, con un 51% del territorio, y dicha entidad quedaba dividida en diez cantones.

La solución fue impuesta a las partes casi manu militar, pues no olvidemos que la OTAN bombardeó Bosnia en la Operación Fuerza Deliberada (Deliberate Force) entre el 30 de agosto y el 20 de septiembre de 1995 y destruyó 338 objetivos militares serbios con el fin de que los serbobosnios aceptaran una salida política negociada tras tres años de guerra. Por las tres partes en conflicto negociaron Yugoslavia -ya solo quedaban como repúblicas Montenegro y Serbia-, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Los firmantes de los Acuerdos de Dayton fueron el presidente yugoslavo Slobodan Milsoevic, el croata Franjo Tudjman y el bosnio Alija Izetbegovic. Clinton se apuntaba un gran tanto en política exterior y la carnicería bosnia, con algo más de 100.000 muertos en una guerra sangrienta y cruel, parecía haber llegado a su fin.

Este compromiso, que todavía está en vigor bajo supervisión de la comunidad internacional, pero especialmente de los Estados Unidos y la Unión Europea(UE) que custodian el mismo bajo la figura de un Alto Representante con amplios poderes, ha sobrevivido, pese a los problemas, las tensiones interétnica y las disputas nacionalistas, ya más de tres décadas y ha permitido que el país haya vivido una tensa paz desde la firma del mismo, aunque los fantasmas de los grupos nacionalistas irredentistas que pretenden destruir Bosnia y Herzegovina siguen presentes. En cierta medida, como dice el escritor y traductor Marc Casals, “Bosnia continúa, en esencia, detenida en el tiempo”, como si estuviera atrapada en 1995.

Por ejemplo, los serbobosnios de la República Srpska, liderados Milorad Dodik, de la Alianza de Socialdemócratas Independientes, proponen abiertamente la secesión de la entidad política serbia de Bosnia y la integración en Serbia. Dodik, que fue presidente de la República Srpska hasta agosto de 2025, en que fue destituido, es amigo del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, -quien no oculta sus simpatías por los serbobosnios y apoya sus reclamaciones políticas-, aboga abiertamente por el fin de los Acuerdos de Dayton y la inclusión de su “país” en Serbia.

Hace apenas unos días, el máximo líder ruso recibió a Dodik y le dijo:”ninguna influencia extranjera" puede impedir que las "fuerzas patrióticas" de la República Srpska sigan defendiendo los derechos e intereses de los serbobosnios y su interacción constructiva con Rusia”. Rusia, por supuesto, trata de elevar las tensiones en los Balcanes, para así distraer a la UE de Ucrania, evitar la futura integración de Bosnia y Hezegovina en dicha estructura política y fortalecer a Serbia. Putin nunca ha ocultado su odio por la UE y por todo lo que ella representa -pluralismo políticos, derechos y libertades, elecciones libres-, esperando que atizando el fuego en los Balcanes debilite a la misma.

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Paradójicamente, Dodik también parece contar con el apoyo de los Estados Unidos y del mismísimo presidente Donald Trump. Como prueba de ello, el 7 de abril de 2026 el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., viajó a Banja Luka (capital de la República Srpska) como invitado del entorno de Dodik, un acto interpretado como una muestra ostentosa del respaldo de Washington al líder serbobosnio. En la capital serbobosnia, Trump criticó fuertemente a la Unión Europea. La alianza Putin-Trump contra la UE es de sobra conocida.

Pero si los serbobosnios no ocultan sus anhelos políticos, también los líderes de los partidos croatas de Bosnia demandan desde hace tiempo una reforma del sistema político bosnia y una mayor autonomía para Herzegovina, intentando desligarse de la Federación que les une con los musulmanes. Incluso. Los sectores más nacionalistas reclaman la creación de una tercera entidad de mayoría croata(similar a la República Srpska de los serbios), lo que les daría autogobierno institucional y administrativo propio dentro del Estado descentralizado de Bosnia y Herzegovina. Las tendencias centrífugas, lejos de aplacarse dentro de Bosnia, siguen al orden del día y estas elecciones del cuatro octubre, en unas horas críticas para el país, serán decisivas.