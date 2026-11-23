Cuatro ataques simultáneos, doce personas asesinadas en comunidades rurales de Yoro, entre ellas una regidora municipal, su esposo y un hijo. Luego, publican un video. Quienes lo difundieron explican la matanza con una sentencia: “acabar con la mitad de Yoro”.

Conviene ser serios con este diagnóstico, porque hablar de “vacío institucional” no es una metáfora. Lo que ocurre es más complejo. Yoro no se incendió la semana pasada. Ya en abril, la prensa describía pueblos que se encerraban solos, sin decreto ni patrulla, imponiéndose su propio estado de sitio. El miedo gobernaba mucho antes de que el Estado se acordara de que allí había municipios. La masacre es también la factura de ese abandono.

Ahora llega la respuesta oficial, que pertenece a un género conocido: el de la soberanía como espectáculo. El presidente Asfura promete “toda la fuerza del Estado”. Se despliegan helicópteros, fuerzas especiales y medidas excepcionales bajo un decreto legislativo; la recompensa sube a cinco millones de lempiras y rige un toque de queda de nueve de la noche a cuatro de la madrugada en tres municipios. Estamos, pues, entre el cartel que filma a sus muertos y el Estado que promete aplastarlos. Lo que se administra es la capacidad de decidir quién importa y quién es desechable.

Hay, además, un problema de coherencia que ninguna retórica disuelve. En mayo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguraba que la organización estaba siendo desarticulada, con seis de sus ocho presuntos integrantes capturados. En septiembre fue declarada organización terrorista. A principios de noviembre se anunciaron otras veintidós detenciones de personas vinculadas al cartel. Una estructura supuestamente desmantelada y bajo cerco militar ejecutó una operación coordinada en cuatro escenarios. Algo falló: o la narrativa oficial era un relato de consumo político, o la capacidad de inteligencia del Estado es mucho menor de lo que presume. Preguntar cuál de las dos es cierta no es hostilidad. Es el mínimo de la rendición de cuentas.

La categoría “terrorista” merece su propio escrutinio. Su eficacia es, sobre todo, semántica: transforma la percepción del problema y busca proyectar legitimidad ante la comunidad internacional. Ya no se enfrenta a la delincuencia, sino a enemigos. Mientras tanto, muchos inocentes están muertos y enterrados. Ningún toque de queda repara eso. Confina a quienes ya vivían confinados y deja intacto el problema de fondo: la ausencia de un Estado capaz de ser, para esas comunidades, algo distinto de una amenaza más.

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Tampoco hay que caer en la ingenuidad contraria. Ante quienes asesinan familias y presumen de ello, la persecución penal es obligatoria; objetarla exige ignorar lo que significa vivir cerca del miedo. La fuerza se ofrece como política cuando es solo uno de sus instrumentos, y el gobierno actúa como si hubiera una guerra que ganar y no un territorio que gobernar. Ocurre en un país donde ya van treinta y tres masacres en 2026 y donde la militarización llega siempre antes que el sistema de justicia.

Quedan preguntas que el despliegue no contesta. ¿Quién proveyó durante años de armas, información y silencio a esta estructura? ¿Qué complicidades locales, económicas o políticas permitieron que un grupo pequeño administrara el terror de una región? ¿Qué se hará con los ciudadanos que ahora quedan entre dos fuegos, amenazados por uno y vigilados por el otro? Mientras no haya respuestas, el Estado seguirá persiguiendo a los fantasmas que sus propias ausencias crearon, y los muertos seguirán sirviendo de pretexto para la próxima operación.

Hay otra salida, aunque exige lo que la política hondureña menos ofrece: seriedad de las autoridades, fiscales capaces, jueces que no tengan miedo y protección real para quien denuncia; porque un Estado que actúa sin control termina pareciéndose al enemigo que dice combatir.

Mientras la política siga confundiendo fuerza con presencia, los muertos seguirán recordándonos lo que el Estado no hizo a tiempo. No necesitaban un toque de queda. Necesitaban un Estado, antes de ayer.