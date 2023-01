“Alta es la noche y Morazán vigila”: Neruda. Esta frase de un poema de Neruda, poeta Chileno, se ha interpretado de diferentes maneras y yo le voy a dar una interpretación hondureñista.

“Alta es la noche” se refiere a que ha pasado tanto tiempo desde la conquista y no hemos avanzado mucho para crear o desarrollar una sociedad más justa. Los mismos problemas que nos dejaron nuestros antepasados siguen vigentes hasta hoy día. La flagrante desigualdad entre ricos y pobres, entre los educados y los ignorantes, la gente del campo y la de la ciudad.

En fin, las desigualdades impiden el desarrollo, en otras palabras, no hemos llegado a donde queremos: una sociedad respetuosa de las leyes, regida por una constitución y no por decisiones arbitrarias de los gobernantes, quienes se guían por los intereses de sus partidarios y no por los intereses de la nación.

Pero cómo haber una sociedad igualitaria cuando el 30% no sabe leer ni escribir, cuando los ciudadanos en su mayoría no pueden planificar a la plazo porque están luchando con la subsistencia día tras día, pensando en cómo van a comer mañana, alimentar a sus hijos y mandarlos a la escuela.

El siglo XIX y el siglo XX han dejado un saldo desastroso, con problemas como la pobreza y la enfermedad, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.

Encima de todo eso nos han llegado plagas mortales como el dengue y el covid-19 y los huracanes Eta y Iota. La noche ha sido larga y Morazán vigila. ¿Por qué Morazán? Porque es el héroe que vivió y murió por su patria: Centroamérica.

Honduras -cuna de Morazán- tiene la estatua del héroe en su Parque Central de la ciudad capital. Esa estatua nos presenta a Morazán con su espada al cinto y montando su caballo, parece decirnos “yo soy vigilante y veo lo que se hace con mi pueblo; gobernantes, pongan atención”. Hagamos que pronto pase la noche y llegue el nuevo día de la redención.