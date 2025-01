1

Alepo, sabida en árabe como Halab (por sus piedras blancas), es atractivísima ciudad de Siria y que yace a 120 km distante del Mediterráneo, en una llanura a 380 metros sobre el nivel del mar y rodeada por tierras ampliamente cultivadas con olivo y pistachos. Tras las cuerdas del tiempo ha sido habitada por sumerios, hititas, asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, mongoles, turcos otomanos y europeos.

Pero hace mes y medio, el 24 de noviembre, comenzó allí la ofensiva rebelde del jefe Hayat Tahrir al-Sham contra el régimen de Al-Asad y cuando el ejército islámico tomó la urbe sin apenas oposición, lo que atrajo la reminiscencia opuesta y trágica de algo ocurrido hace mil años cuando en sus cercanías los cruzados católicos mataron en ideológico combate religioso a ciento diez mil guerreros musulmanes. Tragedias, tales, olvidadas de la humanidad.

El Papa Urbano II emprendió la primera Cruzada cristiana para recuperar Jerusalén de manos turcas el 27 de noviembre de 1095 (noviembres ambos con 9.5 siglos de distancia) durante el Concilio de Clermont (Francia).

El dudoso pontífice se dirigió a la multitud de obispos y laicos congregados para comunicarles la necesidad de que la cristiandad de Occidente se comprometiera a la guerra santa contra los turcos, que violentaban los reinos cristianos de Oriente y maltrataban a los peregrinos marchantes a Jerusalén. Prometió perdón de pecados para quienes acudieran, siendo esta una misión “a la altura de las exigencias de dios”, así como alternativa para la voluptuosa vida terrenal que llevaban. Partirían al verano siguiente y contarían con la guía divina.

La multitud respondió apasionadamente con gritos de “Deus lo vult” (¡dios lo quiere!), la que se arrodilló solicitando bendición para unirse a la sagrada campaña. La primera Cruzada (1095-1099) había arrancado.

Mucho más tarde, en 1212, un predicador de 12 años organizó la llamada “Cruzada de los Niños”, en que miles de ellos y jóvenes embarcaron desde Francia para ir a liberar Tierra Santa. Dada su ingenuidad fueron capturados y vendidos como esclavos. Ejemplos estos apenas mínimos de la locura de la humanidad cuando la asaltan perturbaciones con odio o amor místicos, incluyendo desde luego el presente.

Todo esto aparece en un bello libro que adquirí en la Feria de Guadalajara: “Las Cruzadas” de M. Michaud (1858) y con ilustraciones (casi nada) de Gustavo Doré (México, 2007), lo que me sirve para reflexionar ante ustedes en torno a la bestialidad del hombre cuando la nublan el fanatismo y la superstición y cree que dialoga con dios. Las nueve cruzadas impulsadas por los dueños del Vaticano han de haber originado un millón de muertos.

No menos hoy día en que el mundo contempla con indiferencia y cinismo la masacre diaria protagonizada por Israel en Gaza, donde ha causado 46,000 víctimas, genocidio que torna obvio lo inocultable, pues allí no se trata ya más de conflictos del espíritu sino de expansionismo territorial y agresión racial. La insania (“trastorno mental que nubla el juicio”) que se ha adueñado de los dirigentes sionistas (que no son todos los hebreos) pervivirá como ejemplo de lo que nunca se puede permitir ni consentir bajo ninguna argumentación, ni cultural ni política.