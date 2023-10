¿Y el fiscal general?

No se puede construir Estado de derecho con un poder estatal paralizado, por declaraciones de quienes forman parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional se aduce que, mientras no haya consensos para elegir al fiscal general y adjunto, no habrá sesiones.

Es decir, 0% de producción legislativa, en informes del CNA y ASJ, queda claro que es más grande el costo que representa el Congreso Nacional que el beneficio para la población hondureña.

Actualmente, ya van más de 45 días sin sesionar, diciendo que están en búsqueda de los 86 votos, pero en un programa de comunicación desmintieron al diputado de Libre Eliud Girón por decir que no han llegado a acuerdos con los partidos políticos, ya que el oficialismo menciona que cada vez están mas cerca de los votos requeridos por la Constitución.

La población pierde la credibilidad en la función pública, puesto que viven de eso, de ejercer un rol de representación de nuestros departamentos en la cámara legislativa, pero eso se vuelve un modus vivendi para muchos, por ejemplo: en la empresa privada, si usted falta a su trabajo injustificadamente, no recibirá ese día de pago.

Sin embargo, en el Congreso Nacional siguen erogándose fondos sin tener resultados, la función principal para la que fueron escogidos es para legislar, la ocupación de un diputado no es solo escoger autoridades del Ministerio Público, faltan más elecciones de segundo grado por ejecutar, cumplir con la agenda legislativa. Es decir, el costo de estas acciones del Congreso Nacional va más allá de lo social, jurídico y económico. ¿Que para el fiscal no existen consensos? Está bien, la ley ya tiene una salvaguarda para que el Ministerio Público siga operando.

Es apremiante que esos acuerdos que andan buscando los diputados se hagan de manera pública, así todos podemos conocer qué es lo que están negociando y a qué costo. Eso haría un congreso del pueblo, al menos.