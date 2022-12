Viva la Copa del Mundo

Brasil vence a Suiza y asegura un lugar para la segunda ronda. Ghana gana y Camerún y Serbia empatan. Miles de fans y fans en persona, millones de lejos. La fiesta de cuatro años involucra incluso a aquellos que no son tan fanáticos del deporte. Mueve el oficio (viajes, camisetas, bebidas, banderas, adornos...) y crea héroes del balón. De repente, en la salida de Portugal y Uruguay, un hombre invade el campo con una bandera que se asemeja al símbolo de la comunidad LBGTQIAPN+ y una camiseta con los dichos “Respeto a las mujeres iraníes”. Oh, los derechos humanos no han sido olvidados en la Copa del Mundo, aunque sea por un extraño. Salió del campo escoltado. Por no hablar de algunas manifestaciones puntuales y tímidas de equipos de competición. Después de todo, la FIFA ha defendido al país anfitrión de la competencia y ha negado las solicitudes de espectáculos de protestas más efectivos.

Pero, ¿qué hace que Catar sea criticado por los derechos humanos? La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya ha tenido que refutar las publicaciones de prensa qatarí tras reunirse con representantes del país. Es decir, comprometer la libertad de prensa. La copa del mundo es uno de los países donde se criminaliza la homosexualidad, con una pena de hasta siete años. Hay una censura frecuente de contenido de género en el país. Qatar dijo que aceptaría turistas de la comunidad con tolerancia. Sólo entonces sería motivo no aceptar la inscripción del país como anfitrión del concurso.

En Qatar, las mujeres son devaluadas y discriminadas, a través del sistema de tutela masculina, teniendo que pedir permiso para trabajar, estudiar y casarse. Incluso, sorprendentemente, para acceder a pruebas de salud reproductiva. ¿Imagina obtener un divorcio o la custodia de los niños? El uso de migrantes para la construcción de estadios monumentales también estuvo en la agenda y se reportaron muertes, por calor extremo y trabajos peligrosos.

Hay muchas razones para menospreciar la Copa del Mundo y no ver los partidos. Pero la pregunta principal es, ¿quién puede tomarlo?