En Honduras, la Navidad no está completa si las emisoras de radio o los especiales de televisión no incluyen la canción “Soldado Ausente”, del cantautor Víctor Donaire. Esta es una de sus composiciones más reconocidas, que ha trascendido generaciones y ha inspirado a otros artistas a realizar sus propias versiones.

En esta primera entrega de la entrevista con Víctor Donaire, conoceremos parte de la vida y la historia de este emblemático cantautor hondureño, de sangre y corazón. “Nací un 27 de junio, hace ya bastantes años, en Santiago de Chile. Mi madre se llamaba Lilia Marín, chilena y mi padre Víctor Manuel Donaire, hondureño. Mi padre estaba becado para realizar estudios universitarios de Psicología en la Universidad de Chile y sin saberlo, se convirtió en el primer Psicólogo de Honduras. Mi nacimiento apareció reseñado en el libro Los Filtros del Diablo del abogado y diplomático hondureño Alejandro Rivera Hernández, de visita en Chile. Al cumplir cuatro años, mi padre culminó sus estudios y toda la familia se trasladó a Tegucigalpa, Honduras.

Habiendo llegado tan pequeño, mi infancia y mis estudios primarios me hicieron sentir a Honduras como mi patria. Además que, siendo mi padre hondureño, yo lo era también, de acuerdo con la Constitución de nuestro país. Mi casa siempre tuvo un ambiente musical. Mi madre era maestra de música y a mi padre le gustaba la música de las orquestas populares de la época y compraba discos de moda. Además, tenía dos tíos dedicados a la música . También en casa de mi abuela paterna Graciela, ella y varias tías tocaban la guitarra y cantaban.

El Soldado Ausente es una de las canciones que me dio a conocer como compositor y cantante en Honduras. Para muchos miembros de las Fuerzas Armadas es un segundo himno y para muchas familias hondureñas es un tema que les recuerda un evento trágico de nuestra historia, ya que perdieron un familiar que se dieron a raíz de la invasión salvadoreña a nuestro país en 1969”.