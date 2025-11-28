En Honduras, la transparencia en los procesos electorales sigue siendo un desafío pendiente. La Dra. Julieta Castellanos Ruiz, socióloga y exrectora de la UNAH, compartió su análisis sobre los obstáculos y oportunidades para fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones.

Según Castellanos, la transparencia electoral se puede observar en tres niveles: gastos del proceso, financiamiento de campañas y escrutinio de votos. En los gastos del proceso, el nivel de apertura es medio, especialmente cuando las licitaciones son públicas; sin embargo, las compras directas y las adquisiciones de último momento reducen la competencia y generan dudas.

En cuanto al financiamiento de campañas, la experta considera que la transparencia es casi inexistente. La Unidad de Política Limpia supervisa el gasto político, pero carece de autoridad vinculante y de presencia territorial suficiente para monitorear las 18 regiones del país. Esto dificulta saber quién financia realmente las campañas políticas. El proceso de escrutinio de votos también genera incertidumbre.

“Son los mismos representantes de los partidos quienes escrutan los votos, y no todos los partidos tienen representación en las Mesas Electorales”, explica Castellanos, advirtiendo riesgos como el tráfico y venta de credenciales.

Sobre el hábeas data, Castellanos afirma que sería un mecanismo ideal, siempre que la información sea manejada por personal técnico, capacitado y neutral, sin influencia partidaria.

Esto garantizaría un control más efectivo y fortalecería la confianza ciudadana. En términos legales, la Ley de Información Pública existe, pero algunas instituciones pueden solicitar la reserva de información, lo que limita el acceso ciudadano.

Para Castellanos, la solución pasa por una reforma electoral integral que haga del CNE un órgano independiente y autónomo, desvinculado de los partidos políticos. Según Castellanos, “la transparencia no es solo un requisito técnico; es la base de la legitimidad democrática”.