El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl sí es cultura. Te guste o no su música, en sus canciones, en los bailes y en las coreografías quedó claro que lo que vimos fue una expresión cultural viva. Cultura es lo que una comunidad vive, comparte y transmite: memoria colectiva, identidad y forma de expresarse. No se limita a museos o libros antiguos; también está en los ritmos que marcan a una generación. Presentar esas escenas en uno de los escenarios más importantes para los estadounidenses es digno de admirar. El Super Bowl es más que deporte, es símbolo nacional. Que allí se escuchara español y se bailara reguetón, salsa y plena fue un gesto significativo.

El reguetón lleva más de veinte años consolidado y hoy forma parte del sonido cotidiano de millones. Esta es una generación que se reconoce en ese lenguaje. Personas que ya no viven en Latinoamérica, pero conservan recuerdos muy propios: dormir entre dos sillas en una fiesta, el rebusque de comprar y vender oro, o saber que la luz se va constantemente, una realidad cotidiana en Honduras y en muchos países latinoamericanos. Las palabras soeces existen en todos los idiomas; basta traducir muchas canciones del inglés al español para comprobarlo. Decir malas palabras también forma parte del día a día de millones, aunque a veces incomode admitirlo. Que algunos no se identifiquen con estas realidades no significa que no existan.

Hay millones que sí, y por eso es cultura. El álbum que dio vida al espectáculo unió generaciones al mezclar lo urbano con la salsa y la plena. Invitó a sentir orgullo por las raíces y a defender lo propio. En un momento de tensiones culturales, ver nuestra lengua ocupar ese escenario global también envía un mensaje claro. Sí es cultura. Y lo importante es que muchas personas se sintieron orgullosas. Unió familias, incluso a quienes no siguen el deporte, y recordó que la unión hace la fuerza.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”.