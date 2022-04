La Semana Santa es la conmemoración de la pasión del señor Jesucristo:

(1) Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años, que los cumplió en el año 27 de nuestra era, habiendo nacido aproximadamente en el año 4 de la era anterior.

(2) En sus tres años de su ministerio enseñó a sus seguidores la esencia del cristianismo.

(3) Los doctores de la ley escrita en los cinco libros de Moisés, fueron fieles estudiantes y aprendieron esa ley.

(4) Jesús en sus enseñanzas se declara rey de los judíos en contradicción a la creencia del judaísmo, que esperaban al Mesías.

(5) Por estas declaraciones el judaísmo declaran a Jesús un impostor, por lo que lo condenan a muerte colgándolo en una cruz.

Jesús fue enjuiciado siguiendo el orden siguiente:

(1) La condena de ser crucificado.

(2) Ya en la cruz, pronuncia Jesús las históricas siete frases: Sed tengo; Dimas, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso; Padre perdónalos porque no saben lo que hacen; Consumado es; Hijo he ahí a tu madre... Madre he ahí a tu hijo; Padre porque me has abandonado; Padre en tus manos encomiendo mi espíritu.

En el momento de su muerte hubo algunos resucitados en el cementerio de Jerusalén.

En la parte superior de la cruz pusieron un escrito en tabla, en el cual se leía: INRI, que los místicos tradujeron: “I Natura Renovarum Ignea¨, que se traduce: “y la naturaleza se renueva con el fuego”.

Jesús fue crucificado el viernes 5 de abril del año 27 d.C.

Luego permaneció en la tumba el día sábado 6 de abril.

Su corazón volvió a latir el día domingo a las cuatro de la mañana; despertó y se levantó a las cinco de la mañana, la gran roca que tapaba la entrada a la cueva fue removida y Jesús sale...Después de su resurrección tuvo ocho apariciones...