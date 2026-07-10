La impotencia que produce la pobreza

La pobreza es una realidad que afecta profundamente la vida de muchas personas. No solo significa tener poco dinero, sino también vivir con incertidumbre, preocupación y el temor constante de no poder satisfacer las necesidades más básicas de la familia. En mi caso, esta situación ha sido muy difícil, ya que desde hace casi cinco años no he logrado conseguir un empleo formal que me permita ofrecer estabilidad económica a mi hogar. Durante este tiempo he trabajado en todo lo que ha estado a mi alcance. He sido ayudante de mecánica, ayudante de albañil y vendedor de ollas y chancletas. Cada uno de estos trabajos me ha permitido obtener algún ingreso para llevar alimento a mi casa, pero han sido empleos temporales e informales que no ofrecen seguridad ni beneficios. A pesar de mi esfuerzo y de mi disposición para trabajar honradamente, las oportunidades han sido muy limitadas y eso ha generado una gran frustración. Sin embargo, la mayor impotencia no proviene únicamente de la falta de un empleo estable. El momento más difícil es cuando uno de mis hijos se enferma y no cuento con los recursos económicos para llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. Como padre, es muy doloroso ver sufrir a un hijo y sentir que las limitaciones económicas impiden brindarle la atención médica que necesita. Esa sensación de desesperación es difícil de explicar, porque uno quisiera hacer todo lo posible para proteger a sus hijos, pero la pobreza muchas veces pone obstáculos que parecen imposibles de superar. Además, vivo en una comunidad postergada, donde el acceso a los servicios de salud, la educación y las oportunidades de empleo es muy limitado. Muchas familias enfrentan las mismas dificultades, y salir adelante requiere un esfuerzo constante. Aun así, cada día me levanto con la esperanza de encontrar una oportunidad que me permita mejorar las condiciones de vida de mi familia.