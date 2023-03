Humanidad, una nueva era

Sin duda alguna, la humanidad está caminando hacia un nuevo rumbo, unos lo saben y otros ignoran lo que está sucediendo, incluso hay otros que apoyan estos cambios. La tecnología no es mala siempre y cuando no rebase ciertos límites, y mientras no deje que los humanos pasen a segundo a plano como ya está sucediendo.

En China ya existe la primera presentadora de noticias robot, en Estados Unidos ya existe uno que participó en un juicio como abogado, ya hay una cadena internacional de hamburguesas en donde está totalmente automatizada, es decir sin necesitar de mano de obra humana, y esto requiere que nos pongamos a pensar un poco pues quieren eliminar las jubilaciones y pensiones para las nuevas generaciones y eso es en todo el mundo, y si a esto le sumamos que las máquinas le están quitando el trabajo a nosotros los seres de carne y hueso y los mismos que crearon esas máquinas.

Acá hay algunos posibles panoramas de lo que puede suceder, no estoy diciendo que los robots van a reemplazar a los seres humanos en su totalidad, pero sí ocuparán muchos puestos, los trabajos que se pondrán de moda o mejor dicho los que estarán disponibles, son aquellos referentes con la tecnología, porque los diseñadores gráficos en poco tiempo pueden pasar a segundo plano o se tendrán que reinventar, si bien es cierto la tecnología nos hace la vida más fácil en muchos aspectos, despreciar la humanidad por simples máquinas que no tienen familia, que no necesitan alimentarse es como aceptar que nos autoexterminemos solos, en Latinoamérica, las nuevas plataformas digitales solo ayudan a que los jóvenes se vuelvan adictos a temáticas que no son productivas, mientras que en Asia los están culturizando con la misma.

Finalmente, podemos decir que estamos jugando con un arma de doble filo, en donde hacen que sepamos usar la tecnología y la vez seamos unos analfabetos.