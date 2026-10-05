El divorcio y sus efectos (II)

Entre los efectos colaterales más frecuentes de los procesos de divorcio se encuentran la ansiedad, depresión infantil, problemas de conducta, disminución del rendimiento académico y dificultades de adaptación social.

Asimismo, el divorcio puede producir consecuencias económicas importantes. La separación del núcleo familiar suele modificar la estabilidad financiera del hogar, afectando directamente la alimentación, educación y calidad de vida de los niños.

En muchos casos, el incumplimiento de pensiones alimenticias genera escenarios de vulnerabilidad que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor.

Ante esta realidad, el Derecho Internacional y las legislaciones modernas han desarrollado el principio del interés superior del menor como criterio fundamental para resolver conflictos familiares.

Dicho principio encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, especialmente en su artículo 3, el cual establece que toda decisión relacionada con menores debe priorizar su bienestar físico, emocional, psicológico y social.

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El interés superior del menor implica que los jueces no deben limitarse únicamente a aplicar la ley de forma mecánica, sino valorar integralmente cuál decisión garantiza mejores condiciones de vida para el niño.

De esta manera, aspectos como la estabilidad emocional, el entorno familiar, la seguridad, la salud mental y la continuidad educativa adquieren relevancia jurídica dentro de los procesos de divorcio.

En Honduras, este principio permite que los tribunales adopten medidas especiales de protección, tales como la fijación de pensiones alimenticias, la regulación del régimen de visitas, la suspensión de convivencia en casos de violencia y la asignación de custodia al progenitor que garantice un ambiente más seguro y estable.

Además, los jueces pueden apoyarse en informes psicológicos y estudios socioeconómicos para determinar qué decisión favorece verdaderamente al menor.