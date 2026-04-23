Las mujeres son bellas, pero también pueden ser complejas. Así como pueden ser dulces y amorosas, también pueden herir con palabras.

Sin embargo, poseen la capacidad de construir, de transformar y de aportar al crecimiento de una relación.

El amor puede ser una experiencia hermosa para algunos y un tormento para otros. En el país, las cifras reflejan una realidad preocupante: divorcios, denuncias por maltrato y casos de violencia de género.

Por otro lado, existen relaciones donde el amor se expresa con respeto, detalles y cuidado mutuo.

Esto demuestra que el amor tiene dos caras: puede generar felicidad o sufrimiento.

Según la enseñanza bíblica, el amor es paciente, benigno y no busca lo suyo. No obstante, en la actualidad, muchas relaciones han perdido prácticas como el respeto, los detalles y la construcción de un hogar sólido. También es importante aclarar conceptos: el sexo no debe reducirse únicamente al acto físico, sino que implica una dimensión más amplia relacionada con la identidad y la relación humana.

Algunos hombres que creen en un amor más tradicional sienten que están desapareciendo, afectados por rechazos y heridas emocionales.

El amor, entonces, se percibe como un sentimiento que se abre y se cierra, pero que debe construirse de manera recíproca.No solo el hombre debe amar, cuidar y proteger; la mujer también tiene un papel fundamental en el cuidado emocional de su pareja.

Un hombre también tiene sentimientos. También necesita ser amado, escuchado y comprendido. El amor debe ser mutuo, equilibrado y consciente.

Mujer, tienes la capacidad de construir o destruir. Ama como deseas ser amada.