A la madre ausente

Vieja choza donde nació mi madrecita.

La viejecita que jamás olvidaré.

Que en sus brazos me dormía cuando niño. Me adormecía al compás de esta canción. Madre buena que el destino te ha apartado. Y la tierra me ha robado tu calor.

Y hoy recuerdo que en tus brazos me dormía. Al compás de esta bonita canción: ¡Ah, mi madre querida!

Te recuerdo cada día. Hoy tus hijos te cantamos.

Y con amor te brindamos las notas de esta canción, como un regalo a tu nombre, y un recuerdo a tu memoria. Madre buena, yo te canto. Y te mando, hasta el cielo, esta canción.

Versos a Mamá.

En este día precioso de dulce algarabía hoy celebramos el día de gran recordación. Nuestra alma se regocija, el corazón se conmueve al contemplar nuestros ojos la presencia de mamá.

Para las madres que ayer, hacia el cielo ya se marcharon, y en la tierra dejaron pedacitos de su alma.

Y a los hijos que han quedado hoy recuerdan su presencia y, envueltos en esa ausencia, añoran a su mamá.

Madres de mi pueblo amado, reciban este cantar que con corazón y alma les vengo yo a dedicar.

Y a Dios que reina en el cielo, ahora le voy a implorar que bendiga a mi madre buena que no la puedo olvidar.

Es un tradición conmemorar en Honduras fechas tan importantes que nos llenen de emoción: El Día del Niño: 10 de septiembre; el Día del Padre: 19 de marzo; el Día de la Madre: el segundo domingo de mayo; el Día del Maestro: el 17 de septiembre; el Día de la Patria : 15 de septiembre, y así, en cada mes del año, van surgiendo las fechas conmemorativas, con gran propósito: rememorar los días de fiesta a nivel nacional.

En este segundo domingo de mayo hay música y bocados exquisitos, y sobre las tumbas en los cementerios, las más bellas flores.