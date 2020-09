Cartas al editor

A 199 años de supuesta independencia, seguimos todavía en un país que no deja de estar ultrajado, una tierra que le han sabido explotar sus riquezas, pero no sus recursos, pues ni siquiera producimos los granos básicos para suplir la necesidad de la población, económicamente no somos independientes, en fin, nuestra independencia como tal, está plasmada en un papel. Una nación en donde la democracia ha sido pisoteada tantas veces poco puede hablar de independencia. ¿Qué independencia existe donde los ciudadanos tienen poco o nada de derechos? No nos podemos llamar independientes, cuando en muchos hogares hay muchos jóvenes mayores de 25 años viviendo con sus padres porque no tienen empleo, una nación que cuando sufre los efectos de una emergencia de salud, no tiene un sistema que responda a las necesidades, y que ni siquiera es capaz de atender al personal médico que ha estado haciendo patria, médicos sin Seguro Social, solo en mi Honduras se ven esas cosas. Una nación en donde las pequeñas empresas no pueden competir al mismo nivel que las grandes porque las prebendas no son iguales para todas. No podemos decir que somos independientes cuando no hay estabilidad laboral, cuando la canasta básica no tiene control, en donde nunca hemos dejado de regirnos por normas extranjeras, una independencia que en las escuelas se enseña más sobre Cristóbal Colón que de Francisco Morazán, en donde nuestra cultura tiene sus raíces muy superficialmente, y a los niños y jóvenes no les gusta el candú, el pitero, mucho menos nuestro traje típico, donde a pesar de las inefables bellezas con las que cuenta son pocos los que pueden disfrutar de ellas pues acá pocos pueden hacer turismo interno. Y es que cuando un país está manejado por unos pocos, es de unos pocos solamente, sabemos que tenemos muchas cosas buenas, pero cuando impera la corrupción y en donde el mal manejo se ha desbordado, no podemos fingir que todo está bien y aceptar cuando dicen que no nos podemos dedicar solo a criticar, pero el sol se puede tapar con un dedo.