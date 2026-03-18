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Universidad inglesa suspende exámenes tras muerte de dos estudiantes por meningitis

La asociación de estudiantes ha suspendido sus eventos a raíz del brote, que la Agencia de Seguridad Sanitaria ha identificado como meningitis del grupo B

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 16:27
Universidad inglesa suspende exámenes tras muerte de dos estudiantes por meningitis

Dada la situación, el programa de vacunación específico en Kent comenzará en los próximos días, agregó Streeting, que calificó el brote en la universidad de algo "sin precedentes".

 Foto: Canva.

Londres, Reino Unido.- La universidad inglesa de Kent ha suspendido los exámenes presenciales de esta semana por un brote de meningitis en su zona que ha causado la muerte de dos jóvenes y, según las autoridades sanitarias, otros 13 chicos están hospitalizados.

Uno de los estudiantes de esa universidad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha fallecido, mientras que la otra víctima mortal es una chica de 18 años llamada Juliette, estudiante de un instituto de secundaria en el condado de Kent (sureste de Inglaterra).

La asociación de estudiantes de la universidad ha suspendido sus eventos a raíz del brote, que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) ha identificado este martes como meningitis del grupo B, una infección bacteriana grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

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El lunes, cientos de estudiantes hicieron fila en el campus de la universidad para recibir antibióticos como medida preventiva, en medio de la preocupación de los jóvenes y de gran parte de la comunidad del condado inglés.

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, anunció este día en el Parlamento que los estudiantes que viven en las residencias de la Universidad de Kent recibirán una vacuna contra la meningitis B, ya que la mayoría no están vacunados contra esa enfermedad, recién incluida en 2015 en los programas de vacunación del país.

Dada la situación, el programa de vacunación específico en Kent comenzará en los próximos días, agregó Streeting, que calificó el brote en la universidad de algo "sin precedentes".

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Las autoridades sanitarias tratan de establecer el origen del brote, pero no se descarta que esté en una discoteca de Canterbury (Kent), ya que la sanidad pública ha pedido a quienes visitaron el establecimiento -Club Chemistry- entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva.

La UKHSA indicó que sigue de cerca la situación y ha pedido a la universidad y a la población de la zona de Canterbury que permanezcan atentos a los síntomas de la infección.

Los síntomas de la meningitis B incluyen fiebre alta repentina, intenso dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión. A menudo aparece una erupción cutánea característica: manchas púrpuras o rojas que no desaparecen al presionarlas.

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Redacción web
Agencia EFE

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