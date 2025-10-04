La tormenta Priscilla se forma frente a las costas del oeste de México

Ciudad de México, México.-La tormenta tropical Priscilla, el decimosexto ciclón de la temporada en el Pacífico, se formó en las últimas horas frente a las costas de los estados mexicanos de Jalisco, Colima y Michoacán y podría convertirse en huracán de categoría 1 en los próximos días, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En un comunicado, el SMN indicó que a las 15:00 horas (21:00 GMT) el centro del meteoro se localizó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (Colima).

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h.

Según la trayectoria pronosticada, en los próximos días Priscilla "recorrerá paralelamente las costas del oeste del país" y entre la media noche del domingo y las primeras horas del lunes, podría intensificarse a huracán de categoría 1.

Ante ello, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo (Michoacán) hasta Punta Mita (Nayarit).

El Servicio también avisó que, debido a las "amplias bandas nubosas del sistema", se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Michoacán (centro, sur y oeste) y Guerrero (costa, este y oeste), y lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Colima.

Además se esperan rachas de viento de 70 a 80 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; rachas de 40 a 50 km/h en costas de Guerrero, así como oleaje de 2,5 a 3,5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1,5 a 2,5 m en costas de Guerrero.

"Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", apuntó el SMN.

Hasta la fecha se han formado este año dieciséis tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave y Priscilla.

México prevé la formación de hasta veinte ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El más reciente huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.