Tras afectaciones por terremotos, alertan inundaciones en un estado de Venezuela por fuertes lluvias

Caracas, Venezuela.- Varios partidos opositores de Venezuela alertaron de inundaciones en el estado Portuguesa (oeste) como consecuencia de las fuertes lluvias, en un momento en que el país enfrenta un estado de emergencia debido a los terremotos del miércoles que causaron, al menos, 1.450 muertes. El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, señaló en X que las precipitaciones están "causando estragos" en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda de Portuguesa. Según la formación opositora, se desbordó un río y ha habido afectaciones en dos escuelas e inundaciones, por lo que se solidarizó con las familias afectadas.

La coordinadora de VV en Portuguesa, María Oropeza, advirtió de que el municipio "está en emergencia" debido a que las lluvias "desbordaron el pueblo, afectando" varios sectores y dejando 350 damnificados. Voluntad Popular (VP), el partido dirigido por el opositor Leopoldo López, también se solidarizó en X con las familias afectadas por las inundaciones. "Así como juntos saldremos adelante de los estragos del terremoto, también superaremos esta nueva emergencia. La solidaridad y la fortaleza de los venezolanos volverán a abrir el camino para levantarnos", expresó.