Primera dama de Ecuador pierde al hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa

La noticia fue comunicada por la propia familia presidencial, que informó con profundo pesar sobre el fallecimiento del bebé, identificado como Stefano Noboa Valbonesi .

Quito, Ecuador.- La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi , perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa , luego de sufrir una complicación que requirió una intervención médica de emergencia.

La información fue confirmada por la familia presidencial, que comunicó con pesar la pérdida de Stefano. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente mayores detalles sobre la complicación médica específica que sufrió la primera dama.

Pese a los esfuerzos médicos, el bebé falleció antes de su nacimiento.

La familia presidencial no ha informado públicamente cuál fue la causa médica concreta de la emergencia, por lo que cualquier versión adicional sobre las circunstancias de la pérdida no ha sido confirmada oficialmente.

Stefano era el tercer hijo de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi. La pareja ya tiene dos hijos: Álvaro, nacido en 2022, y Furio, nacido en 2024.

El embarazo había sido anunciado meses atrás y la llegada de un nuevo integrante había generado expectativa alrededor de la familia presidencial.

Sin embargo, la ilusión de recibir a Stefano terminó en una pérdida familiar el pasado sábado.

La noticia provocó muestras de solidaridad de diferentes autoridades ecuatorianas hacia el presidente Noboa y la primera dama.

Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.