Maduro pide a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro pidió este viernes a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión nacional, un mensaje a propósito del Día Internacional de los Trabajadores y publicado en su cuenta de Telegram. Maduro -quien fue capturado en Caracas por Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero- pidió a los trabajadores avanzar por "encima de las limitaciones" y confiar en la "fuerza propia" de la clase obrera. "Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente, con perseverancia, en todos los centros de trabajo por los trabajadores de toda Venezuela y nuestros países hermanos del mundo", reza el mensaje, fechado este 1 de mayo desde Nueva York, donde Maduro está encarcelado.

Durante la jornada de hoy, decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron al oeste de Caracas para respaldar la reciente decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el jueves un incremento del "ingreso mínimo integral", conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales. "La clase obrera no se arrodilla, está defendiendo sus derechos y su libertad, su soberanía y su independencia", dijo a EFE José Guerrero, presidente del Sindicato de Petroquímica de Venezuela, quien pidió la liberación de Maduro y Flores.