Muere la poeta y activista estadounidense Nikki Giovanni

No se conocieron los detalles del fallecimiento, pero sí se informó que murió de forma pacífica el 9 de diciembre. Su esposa Virginia Fowler estuvo a su lado.

5

Yolande Cornelia “Nikki” Giovanni nació en Knoxville, Tennessee, el 7 de junio de 1943. Se graduó de historia en la universidad Fisk en 1967.

6

Giovanni es conocida por su trabajo sobre derechos civiles y cuestiones sociales como género y raza.

7

A lo largo de su apasionada carrera publicó más de una decena de poesías, ensayos y antologías, además de más de 10 libros para niños.

8

Trabajó como profesora en el Virgina Tech en el Departamento de Inglés y fue miembro de la facultad desde 1987.

9

En 2024 recibió el Emmy al mérito excepcional en la realización de documentales por “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project” y su último libro de poesía “The Last Book” que se publicará en 2025.

10

“Mi sueño no era publicar ni siquiera ser escritor: mi sueño era descubrir algo que nadie más había pensado. Supongo que por eso soy poeta. Combinamos cosas de maneras que nadie más lo hace”, menciona su biografía en su página web.