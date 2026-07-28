María Corina Machado asegura que la "transición viene" en Venezuela

Caracas, Venezuela.-La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes que la "transición viene" en su país, tras reiterar que Edmundo González Urrutia obtuvo una "victoria" en las presidenciales de hace dos años, en las que el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo comicial controlado por el chavismo que no publicó las pruebas.

"Hoy sabemos lo que tenemos que hacer: concluir la tarea. El 28 de julio (de 2024) nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos", expresó la premio nobel de la paz en un video reproducido durante una movilización opositora en Caracas.

Machado, fuera del país desde diciembre del año pasado, aseguró que hace dos años Venezuela "cambió para siempre" al lograr lo que describió como "la mayor victoria electoral" de su historia.

"Fue una victoria ética y existencial, ganó la verdad, ganó el bien. Terminar la tarea ha sido largo y muy doloroso, todos lo sabemos, el régimen se ha expuesto en su naturaleza, en su esencia, nos persiguieron, torturaron, humillaron, asesinaron", denunció.