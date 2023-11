Jimmy Carter encabeza último adiós a su esposa Rosalynn Carter

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, asistió el martes a un último homenaje en Atlanta a su esposa y ex primera dama Rosalynn Carter , fallecida hace una semana a los 96 años.

Rosalynn estuvo involucrada en las campañas y la carrera política de su marido, participando incluso en “reuniones de gabinete y sesiones informativas clave” cuando él era presidente entre 1977 y 1981, según la página web oficial de la Casa Blanca.

“Rosalynn fue mi compañera a partes iguales en todo lo que he logrado”, declaró el Premio Nobel de la Paz Jimmy Carter tras la muerte de su esposa.

“Me daba buenos consejos y siempre me animaba. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, supe que alguien me quería y me apoyaba”, añadió el exmandatario demócrata.