Huracán Lidia se debilita tras tocar tierra en el Pacífico de México

Sin embargo, en las calles aún se veían a algunas personas que fueron tomadas por sorpresa por el huracán.

“Iba a ir a mi casa, pero está muy retirado, me voy a tener que resguardar en otro lado. No hay nada de transporte, me agarró desprevenido”, dijo a la AFP Hersón Rodríguez, un entrenador y nutriólogo de 35 años.

Guillermo Lozano, cocinero de 34 años de edad, fue uno de los últimos visitantes del malecón antes de que comenzara a arreciar la lluvia y el viento.