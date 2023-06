Fiscalía de Colombia investiga muerte de oficial involucrado en escándalo que salpica al gobierno

“Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no (...) mejor dicho, me acaban”, dice el oficial.

El policía intentó contactar minutos después a la periodista sin éxito, pero cuando ella devolvió la llamada Dávila ya estaba muerto.

En medio del escándalo la revista local Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha a Benedetti amenazando a Sarabia con revelar financiaciones ilegales a la campaña de Petro por unos 3,5 millones de dólares.