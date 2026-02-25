Expulsan a congresista Al Green del discurso de Estado de la Unión por pancarta antirracista

Washington, Estados Unidos.- El congresista demócrata Al Green fue expulsado anoche de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante el discurso del presidente Donald Trump tras mostrar una pancarta antirracista en la que se podía leer "las personas negras no son simios".

El incidente se produjo en el inicio del discurso sobre el estado de la nación que pronunció Trump ante los congresistas, el más largo de la historia y cuyo desarrollo registró varios momentos de tensión.

Green, de 79 años, levantó la pancarta y fue expulsado de inmediato del Capitolio aunque se quedó en los pasillos del recinto hablando con algunos periodistas.

La protesta del congresista demócrata, uno de los más críticos con la política del actual presidente estadounidense, se produce después de que Trump compartiera y luego eliminara de sus redes sociales un video en el que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como si fueran simios y estuvieran en la jungla.

El video, de algo más de 60 segundos, fue publicado en la red social de Trump, Truth Social, a inicios de febrero y eliminado un día después.

Pero antes de ser borrada, la Casa Blanca le restó importancia, para luego atribuir la publicación a un empleado de la institución que, según dijo, “lo publicó por error”.