El ministro Massa y el antisistema Milei van a balotaje en Argentina

Bullrich, exministra de Seguridad y candidata de la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar (23,71%).

La dirigente de derecha no reveló sin embargo a quién apoyará en el balotaje. “Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar”, declaró en su primer discurso tras la derrota.

Massa y Milei disputarán el balotaje el 19 de noviembre. Para ganar este domingo sin necesidad de una segunda vuelta tenían que obtener 45% de los votos, o 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo colocado.