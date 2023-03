Dos años de cárcel en Rusia para un hombre por un dibujo anti-guerra hecho por su hija

24 de febrero de 2022: país en shock. A pesar de semanas de especulación sobre ocurrirá o no, Rusia sorprende el 24 de febrero de 2022 a Ucrania y el mundo entero con su decisión de invadir a su vecina ex república soviética. El shock exhibido en el rostro cubierto de vendas de Olena Kurilo, una enseñante herida en un bombardeo en la ciudad de Chuguev, en el este de Ucrania, refleja el de todo un país. Su resistencia, también.



“Nunca, bajo ninguna condición, me someteré a Putin. Es mejor morir”, dice Kurilo, cuya fotografía se convierte en una de las imágenes simbólicas de la guerra.