Detienen al sospechoso del tiroteo del metro en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La policía detuvo este miércoles al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York que dejó 23 heridos, diez de ellos de bala, el martes, y será juzgado por “ataque terrorista” por atentar contra el sistema de transportes colectivo, anunciaron las autoridades.

“Lo atrapamos”, dijo el alcalde Eric Adams en una rueda de prensa.

Según la jefa de la policía, Keechant Sewell, Frank Robert James fue detenido en el sur de Manhattan a raíz de la información recibida de ciudadanos que lo reconocieron, sin que el sospechoso opusiera resistencia.

“El señor James se enfrenta ahora a una acusación federal por sus actos. Un ataque terrorista contra el (sistema) de transporte colectivo”, dijo Michael J. Driscoll, asistente del director en funciones de la oficina del FBI en Nueva York.

El fiscal de Nueva York, Breon Peace, dijo en un comunicado que James ha sido acusado “de violar (el artículo) 18 USC 1992, que prohíbe el terrorismo y otros ataques violentos contra los sistemas de transporte colectivo”.

Durante más de 24 horas, la policía buscó frenéticamente a este afroestadounidense nacido en Nueva York hace 62 años, que se volatilizó tras activar granadas de humo y abrir fuego contra los pasajeros de un vagón de metro que entraba en la estación “36 Street” en Brooklyn, en hora punta el martes por la mañana.

Las autoridades ofrecieron 50,000 dólares de recompensa por toda información para su detención.

Su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado fueron encontradas en el lugar del ataque.

Historial delictivo

Según el jefe de detectives de la policía neoyorquina, James Essig, el sospechoso tiene un largo historial de detenciones por posesión de herramientas para robos, actos sexuales criminales, robo, manipulación criminal o desórdenes de conducta.

James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su página fue cerrada el miércoles por “violar las directrices” de YouTube.

La hermana de James, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano considerado como el sospechoso. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

“Normalidad”

El metro presentaba el miércoles un “servicio normal” y “completo en todas las líneas después de que la NYPD (Policía de Nueva York) completó su investigación”, dijo la autoridad de tránsito de la ciudad, de casi nueve millones de habitantes.

Pero en algunos usuarios cundía el miedo. “Estaba reticente y esperé 20 minutos para conseguir un taxi y no llegó ninguno y Uber costaba como 60 dólares, por lo que me dije ‘es ok, me arriesgaré en el metro’”, dijo a la AFP Zeina Awedikian, de 38 años.

“Mucha gente que vive lejos no tiene elección. Depende del metro, no puedes dejar de tomarlo, independientemente de que haya un incidente o no”, dijo por su parte Daniela, de 29 años, originaria de Bosnia, que reconoce que no puede evitar pensar “que un día puede que no vuelva a casa con mis hijos”.

Pero otros se mostraron más desafiantes, como Dennis Sughrue, un neoyorquino de 56 años: “Nadie me va a hacer desistir del metro. El metro está en mi ADN y me siento más comprometido que nunca con Nueva York y con el metro”, dijo a la AFP emergiendo de uno de los nudos neurálgicos del metro neoyorquino en Grand Central Station.

Pistola, municiones y un hacha

Armado con una pistola, el sospechoso realizó 33 disparos, había dicho la víspera Essig. La policía encontró en el lugar del ataque una pistola Glock 17 de 9 mm, tres cargadores de municiones adicionales y un hacha. 10 personas resultaron heridas de bala -no se teme por su vida- y otras 13 por inhalación de humo y otros daños sufridos cuando huían del lugar.

“Lo que se ve es como una bomba de humo, humo negro que estalla, y luego... la gente (que) se abalanza hacia la parte de atrás”, describió para la CNN una de las víctimas de los disparos, Hourari Benkada, refiriéndose a la estampida de los pasajeros hacia la puerta del final del vagón.

Benkada dijo que se subió al primer vagón en la calle 59 y se sentó al lado del sospechoso.

“Fui empujado y ahí fue cuando recibí un balazo en la parte posterior de mi rodilla”, dijo.

Nueva York viene registrando este año un aumento de los tiroteos y el repunte de los delitos violentos. Hasta el 3 de abril, los incidentes con armas se elevaron a 296, contra 260 en el mismo período del año pasado, según las estadísticas de la policía.

