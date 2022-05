¿Cuáles son los 10 estados de Estados Unidos en los que más dinero se gana?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos vive un álgido momento de inflación en su economía, pero hay estados en los que todavía se gana más dinero que en otros.

La ciudad de Washington (Distrito de Columbia) es, con distancia, donde los ciudadanos perciben un mayor ingreso anual per cápita, según la estadística elaborada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.



En 2021 la cifra ascendió a US$ 96,873, muy por encima de la cifra a nivel nacional que se situó en US$ 63,444.

Esta medición (que se obtiene dividiendo los ingresos en el estado entre la población) no solo incluye los salarios, sino que también contempla los ingresos de quienes son propietarios, los dividendos, los intereses, los alquileres y las prestaciones del gobierno, para ofrecer una comparación más integral del bienestar en los diferentes estados.

Los estados que encabezan la lista también registraron un ingreso per cápita mayor al nacional.



Aquí puedes ver cuáles son:

Massachusetts: Ingreso per cápita anual de US$ 82,475

Nueva York: Ingreso per cápita anual de US$ 76,415

California: Ingreso per cápita anual de US$ 76,386

Nueva Jersey: Ingreso per cápita anual de US$ 74,805

Nueva Hampshire: Ingreso per cápita anual de US$ 72,003

Washington (estado): Ingreso per cápita anual de US$ 71,889

Maryland: Ingreso per cápita anual de US$ 69,266

Colorado: Ingreso per cápita anual de US$ 69,016

Alaska: Ingreso per cápita anual de US$ 67,138

En el otro extremo de la tabla se encuentran Mississippi, que es el que registra un menor ingreso anual per cápita, Virginia Occidental, Alabama y Nuevo México.



A nivel estatal, los ingresos personales aumentaron un 7,4% en 2021, luego de haber registrado en 2020 un ascenso del 6,6%, según las estadísticas oficiales.

El estado donde los ingresos personales aumentaron más fue en Idaho (9,6%) y en el que aumentaron menos fue Vermont (4,5%).