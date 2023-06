China y EEUU destacan avances durante la visita de Blinken, aunque diferencias persisten

Xi destacó que “las dos partes lograron avances y encontraron terrenos de entendimiento en varios puntos específicos”, que no se precisaron, según un video difundido por la televisión pública CCTV.

Ambas partes redujeron, no obstante, las perspectivas sobre una posible gran reconciliación.

“El contacto directo y una comunicación continua al más alto nivel constituyen el mejor medio de gestionar las diferencias de forma responsable y de velar para que la competencia no degenere en conflicto”, reiteró Blinken ante los periodista.

Blinken dijo en ese sentido que China ha reiterado su promesa de no enviar armas a Moscú. “China nos ha asegurado a nosotros y a otros países que no está entregando y no entregará ayuda letal a Rusia para utilizarla en Ucrania”, aseveró.