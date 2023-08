¿Qué dice la carta que “El Chapo” Guzmán envió desde la cárcel a un juez de EEUU por la supuesta violación a sus derechos?

CAROLINA DEL SUR, ESTADOS UNIDOS.- El famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán sorprendió al enviar una carta al juez que llevó su caso, Brian Cogan, donde revela presunta discriminación y violaciones a sus derechos humanos. Desde 2019, Guzmán cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, utilizar un arma de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos. En la misiva presuntamente escrita a mano por el exlíder del Cártel de Sinaloa, denunció que las autoridades penitenciarias de la prisión de Florence no le permiten hacer las dos llamadas telefónicas que tiene por mes a su hermana y a sus dos hijas, sino que solo una.

“De la manera más atenta le escribo esta carta para manifestarle lo siguiente. Hoy me visitó mi abogada Mariel Colón y me dijo que habló con la fiscal que está al frente de las reglas y le dijo que no autorizaría más llamadas telefónicas con mi hermana y mis niñas” denunció en su carta el mexicano condenado a cadena perpetua. Y agregó que “en el mes de mayo nada más me autorizaron una llamada con mi hermana y mis dos niñas, usted autorizó 2 llamadas telefónicas cada 15 días”. Guzmán Loera explicó que el argumento para no permitirle sus dos llamadas telefónicas al mes como le corresponde es su antecedente de haber escapado de dos prisiones federales en México (Puente Grande en 2001 y El Altiplano en 2015).

“Para todo usan la bandera qué porque Guzmán se fugó de la prisión en México, es una salida absurda. En esta prisión todos los presos tienen llamada con su abogado cada que el abogado solicita llamado con su cliente”, continuó Guzmán. Además “El Chapo” aseguró que fiscales estadunidenses han solicitado que se limite su comunicación con el exterior debido a que ha escrito seis cartas a sus familiares, las cuales tenía en su celda y que habría enviado a través de otro asistente legal, lo cual desmiente “La justificación que dio la fiscal que Guzmán había escrita unas cartas a su familia allegada y que las había mandado con otro legal lo que no es así, Guzmán escribió 6 cartas a su familia allegada y a su abogado en México y las tenía en mi celda con la esperanza que el juez resolviera la moción que Guzmán hizo llegar en contra de las condiciones inhumanas en las que lo han mantenido desde el 19 de enero de 2017”, se menciona en la carta.

Quejas por el idioma inglés

También el famoso narcotraficante se quejó que en la cárcel de máxima seguridad saben que él no tiene conocimientos del idioma inglés y sin embargo, no permitieron que las leyera en español. “De la manera más atenta me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente: El día 20 de junio me visitó mi abogada y me trajo copias relacionadas a la moción 2255, y no le permitieron que las introdujera a la sala de visita para que yo las leyera, que porque estaban escritas en español”, acusó Guzmán. El Chapo mencionó que a su abogada le han pedido dejar en la cárcel lo que le harían llegar, siempre en español, sin embargo, los documentos no le han llegado.

“Señor juez: Aquí en la cárcel saben que yo no se inglés y los fiscales que están al frente de las reglas me han traído copias en español, con respecto a mi situación jurídica y le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”. El Chapo denunció que a la fecha, dos años después de que su abogada le envió a prisión las transcripciones en español de los testimonios que se hicieron en su contra durante su juicio, estos no se le han entregado, lo cual calificó como “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”. “Nada de lo que mi abogada me ha depositado, una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”.

Guzmán Loera realizó la petición al juez para que este ordenara a quien tenga que solicitar, que su abogada pueda ingresar con documentos en español. “Señor juez, le pido de favor que ordene a quien corresponda que por favor me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita con respecto a mi situación jurídica. Es un derecho que todo preso tiene y ellos saben que están violando el derecho del preso”. Para sentenciar su misiva clamó al juez Cogan para que “por favor señor juez ordene que me den llamada telefónica con mi abogada y con mi hermana y mis 2 niñas de antemano le agradezco”

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico