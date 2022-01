Sobrina de 4 años de George Floyd recibe disparo mientras dormía

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Una niña de tan solo 4 años, identificada como sobrina del fallecido George Floyd, recibió un disparo mientras dormía en su cama el 1 de enero, confirmó la policía de Houston.



Un comunicado oficial de las autoridades informó que el tiroteo se produjo antes de las 3 de la madrugada del pasado sábado.



"Un sospechoso o sospechosos dispararon varias veces en el apartamento de la dirección citada arriba donde 4 adultos y dos niños se encontraban", lee el escrito de HPD Major Assaults & Family Violence Division, de los detectives Detectives A. Carroll y J. Roberts.

"Uno de los niños fue alcanzado en el torso. Ella fue transportada en un vehículo privado a un hospital donde fue operada encontrándose en una condición estable", prosigue el escrito.



Los detectives encargados del caso aseguran que por ahora no hay descripción exacta de los sospechosos del ataque contra los parientes de Floyd, ni si el tiroteo estaría relacionado al sonado caso de abuso policial.



La pequeña Arianna, cuya condición es estable, es hija de LaTonya, hermana de George Floyd, y por tanto sobrina de él. Aunque era muy niña, estuvo presente en las marchas multitudinarias de apoyo a su desaparecido tío.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.



On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase