Joe Biden y Kamala Harris tienen una relación disfuncional, asegura CNN  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-A pesar de sus frecuentes demostraciones públicas de unidad, Kamala Harris y Joe Biden podrían estar pasando por momentos difíciles, asegura CNN en un informe.



Biden y su mano derecha tienen una relación disfuncional que ha llegado a un "punto muerto agotado", según CNN, que basó su informe en entrevistas con casi tres docenas de personas con información privilegiada.



Este informe detalla que Biden en vez que de estar promoviendo la figura de su posible futura sucesora, ha dejado de lado a la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

Los aliados de Harris están aparentemente frustrados con el presidente por dejar en su regazo temas políticamente tensos, incluida, la actual crisis de inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México. "Constantemente la están enviando a perder problemas en las situaciones equivocadas para su conjunto de habilidades", resumió un exasistente principal de Harris.



Harris ha evitado en gran medida el tema en público, asegura el medio. Y es que luego de su viaje a México en junio no se le ha vuelto a ver.



Cabe decir que el viaje del veep a México y Guatemala se vio ensombrecido por una desastrosa entrevista con el presentador de NBC News, Lester Holt, en la que Harris respondió a Holt diciendo que ella aún no había estado en la región fronteriza riendo y bromeando: he estado en Europa ".

“No hemos escuchado ningún mensaje sustantivo que impulse mejores políticas de inmigración”, "No hemos visto su liderazgo", dicen los expertos en política estadoundense.



CNN también informó que Harris no asistió a la mayoría de las reuniones que Biden sostuvo con miembros del Congreso mientras intentaba asegurar la aprobación del proyecto de ley de infraestructura bipartidista de $ 1.2 billones.